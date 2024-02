Il ddl Zan torna al Senato. Sarà la volta buona? Renzi invoca compromessi, la Lega: "Nodi giuridici"

Dopo mesi di stallo iltorna in discussione al Senato il 27 ottobre. A stabilirlo è stata a maggioranza la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. "Ora andiamo fino in fondo,", ha twittato il primo firmatario del disegno legge Alessandro Zan (Pd), che da settimane è impegnato nella presentazione del suo nuovo"Senza Paura. La nostra battaglia contro l’odio lungo lo Stivale". Soddisfazione espressa anche dalle senatrici dem, capogruppo del partito a Palazzo Madama e. Mentre l’omologa pentastellataha scritto su Facebook: "Il Movimento 5 Stelle è pronto a sostenere questa legge di civiltà che abbiamo contribuito a scrivere e implementare coi centri rifugio e sportelli di ascolto per persone Lgbtq+. Mi auguro cheabbia frattanto decisoe che Forza Italia mediti sulle parole di Elio Vito rispetto ad una destra di livello europeo". Dal canto suo, il leader di Italia Vivaspinge per il compromesso: "Ci sono punti del ddl Zan in cui non c’è consenso, non solo da parte dei, ma anche di parte dellae delle. Se si modifica il testo, in 15 minuti si porta a casa il risultato". Per chiudere, ha detto ancora Renzi: "Senza unnon si sarebbero fatte neppure le unioni civili". Mentre il presidente leghista della Commissione Giustizia del Senato e relatoreha precisato che i nodi della discussione saranno gli articoli 1, 4 e 7 del testo: "Bisogna metterci mano, sonoche erano stati segnalati anche dalle altre forze", ribadendo che la rapida approvazione del testo dipende da quello che emergerà dal tavolo con la capigruppo. Altrimenti, come già aveva annunciato a luglio: "".