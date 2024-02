Il 'nano' Brunetta diventa gigante contro il body shaming: "Ne soffro ma per fortuna ho le spalle larghe"

"Così consentirai di sdoganare questa violenza"

La rottura con Berlusconi

Non è bastata l’uscita di Renatoe Mariastellain seguito alla (mancata) votazione di fiducia alAd aumentare il carico ci ha pensato, la compagna di Silvio Berlusconi, che ha puntato sul body shaming postando su un suo profilo social la nota canzone di Fabrizio De Andrè 'Un Giudice', che descrive un magistrato carogna a causa della"Mi diconoper questo. Ma per fortuna ho le spalle larghe perché ho fatto molte cose, il prof universitario il parlamentare anche europeo, sono stato ministro due volte, ho fatto molte esperienze. Di questo sono responsabile, ma non della mia statura", risponde così il ministro rivolgendosi direttamente a Marta Fascina. "Ma essere violentato, Marta, non tanto per me che ho le spalle larghe, anche se ci soffro ancora, ma per tutti queiche non hanno la fortuna di essere alti e belli e che possono avere in me un esempio, quanto meno di dire 'Guardate Brunetta, nano com'è, eppure...'. Ecco, voglio sdoganare questo termine su di me, anche se mi ha fatto soffrire:. Vai avanti così tu, Marta, perché consentirai di. Parlarne vuol dire elaborare questo termine, non mi era mai riuscito di parlarne questo in pubblico, ma adesso ne parlo", commenta Brunetta. Sono in tanti a manifestarglipoliticamente trasversale. Tra di essi, presidente della Liguria e di Italia Centro, definendolo “un”, e Michele Anzaldi di Italia Viva.Brunetta, una volta archiviata la questione Fascina, è tornato sulle motivazione tutte politiche della. “Ventotto anni sono tanti ma con lui si è rotto qualcosa. Come gli amori: quando si rompe qualcosa,. Voglio bene a Berlusconi, continuerò a volergliene. Però quando c’è una rottura si parla delle ragioni della rottura. Ma subireanche feroci, da lui e dal suo ambiente… Una quando ha detto di noi che siamo andati via ‘che riposino in pace’. Io gli ho augurato lunga vita, perché sinceramente gli voglio bene”, ha concluso il politico. Fra i personaggi pubblici che hanno confidato di essere stati discriminati per la loro altezza, Luce! ha raccolto e raccontato la testimonianza di Riccardo Cocciante