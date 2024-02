Impossibile accedere alla COP26 per le persone in carrozzella: la ministra dell'ambiente israeliana rimane fuori

"È statae non sarebbe dovuta avvenire". Le parole dellanon lasciano dubbi sul suo stato emotivo e sulla sua posizione in merito a ciò che è accaduto ieri alla prima giornata dei lavori della, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programmaLavori a cui non ha potuto prendere parte perché il vertice era. Secondo il suo ufficio, la ministra, che soffre di distrofia muscolare, è stata trattenuta per due ore dagli organizzatori che le hanno impedito di entrare nel compound con il veicolo con il quale era arrivata. Purtroppo ancheche le era stata offertaal trasporto delle persone in sedia a rotelle e la Elharrar è stata costretta a tornare nel suo albergo ad Edimburgo. Delusa e arrabbiata, ha immediatamente denunciato l'accaduto, aggiungendo di non aver potuto raggiungere gli obiettivi della sua trasferta a Glasgow.

I am deeply disappointed and frustrated that Minister @KElharrar could not access COP today. The COP venue is designed to be accessible for all. I have spoken to the Minister about this and I look forward to meeting her tomorrow.

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) November 1, 2021 L'ambasciatore britannico in Israele,, in un tweet ha chiesto scusa a Karine Elharrar per l'incidente, mentre il premier israelianoha disposto che la sua auto faccia parte del suo convoglio ufficiale, in modo da poter raggiungere senza problemi l'area centrale del summit. Intanto Bennet e il primo ministro inglesehanno concordato che la ministra dell'ambiente sia presente al loro incontro di martedì 2 novembre.