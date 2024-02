Lei si veste da uomo, lui da donna: scambio di abiti "oltre gli stereotipi" fra candidati Pd a Rimini

A Rimini,i ed, due candidati per il Pd a sostegno del candidato sindaco, si sono scambiati i vestiti e si sono fatti una foto, postandola su Facebook. “I”, hanno scritto, “vogliamo andare. Cosa è da uomini e cosa è da donne? Decidiamolo noi”. Un messaggio sulla libertà d’espressione e sullo sdoganamento della pratica del travestitismo che non è passato inosservato. Sotto al post, tanti i commenti di approvazione, ma qualcuno anche di dissenso. In alcuni, in particolare, i due candidati venivano criticati per le tempistiche della foto, perché “in campagna elettorale le priorità sono ben altre”. Il candidato Carminucci ha subito replicato: “Questa è una battaglia culturale per destrutturare pregiudizi e preconcetti”. A cui ha fatto immediatamente eco Barilari: “Non vedo lo scandalo”. Ai candidati è arrivato anche il, il suo presidente, Marco Tonti, ha infatti dichiarato: “Anche se fatto chiaramente un po’ cone con la giusta dose di gusto della, i temi sollevati dalla foto sono importanti e perfino esistenziali per molte persone, soprattutto giovani”. A freddo, dopo l’ondata di reazioni, il candidato ventiduenne Carminucci in un’intervista al Corriere di Bologna ha spiegato: “La foto è nata con l’idea di lanciare un messaggio e non è una provocazione., ma va benissimo così. Non è un tema da campagna elettorale, ci siamo occupati di una battaglia di civiltà. Una ragazza, una donna possono essere libere di vestirsi da uomo e lo stesso deve poter fare un ragazzo, un uomo: tutto qui”.