Liliana Segre sul prossimo Capo dello Stato: "Dovrà promuovere memoria e valori antifascisti"

Non è mai mancata, in questi primi giorni di voto. Fare la sua parte nell'è, per, un dovere morale fortemente sentito. La senatrice a vita, 91 anni, in una lunga intervista al quotidiano La Stampa, specifica però che "Naturalmente non intervengo nella, anche se come ovvio farò il mio dovere di, secondo quanto la mia coscienza mi detterà".La coscienza di una donna, di una cittadina italiana che ha sempre avuto a cuore le sorti del suo Paese e che non ha mai nascosto quali siano i valori che ritiene indispensabili per il bene comune di tutta la cittadinanza. Alla vigilia della, che si celebra ogni anno il 27 gennaio, la Segre, sopravvissuta alla deportazione e all'olocausto, esprime però un desiderio sul futuro inquilino del Quirinale, ricordando il profondo legame, anche di amicizia, che la lega col presidente uscente Sergio Mattarella. "Un auspicio di valore universale voglio però esprimerlo. Ricordo ancora che quando il, a cui va la mia profonda gratitudine di cittadina prima ancora che di senatrice a vita, fu eletto alla più alta carica dello Stato, la prima cosa che fece fu recarsi allea rendere omaggio alle vittime della barbarie nazifascista. Ecco – sottolinea Segre – mi auguro che il prossimo o la prossima Presidente saprà dimostrare analoga cura nel fare dellae deiqualcosa che non ammuffisce nella ritualità delle varie celebrazioni ufficiali, ma forgia sempre più saldamente una autentica". Il 15 aprile 2021 la 91enne è stata scelta come presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza,e istigazione all’odio e alla violenza. Fenomeni che ha vissuto sulla propria pelle, ai tempi della deportazione ad, nel 1944 e '45. Per questo, da anni, porta avanti un incessante attività di sensibilizzazione per far sì che la memoria di certe atrocità, di certi episodi storici così segnanti, venga preservata. Perché, dice a La Stampa: "Coltivare la memoria è undi ogni società che voglia dirsi civile. Curare il senso della storia, situare il proprio essere in una prospettiva di lungo periodo che permetta di muoversi meglio nel presente, di vedere meglio i pericoli sulla scorta appunto dell'esperienza, questo il compito di tutti e di ciascuno". "Ladi una personalità ricca, vigile, sensibile, democratica", aggiunge.Cittadina attenta all', Segre non manca di ricordare anche episodi recenti che invece vanno a negare questo senso della memoria, del ricordo come spunto per il miglioramento, come punto di partenza per costruire un mondo che sia più giusto, che non si basi più sulla discriminazione, sulla violenza e sull'odio. Episodi come quello del funerale con lain pieno centro a Roma, o del bambino di 12 anni insultato e picchiato dalle compagne perché ebreo , richiamano ancora il passato, è vero, ma quello più buio, quello ostile, quello del fascismo, del nazismo, degli orrori compiuti a scapito di persone che avevano la sola colpa di essere nate. Parlando dellala senatrice sostiene che si tratti "della pagina più buia nella storia dell'umanità. Del tentativo inedito di pianificare e mettere in atto l', colpevole solo di esistere e di avere una sua specifica identità. Naturalmente la storia del mondo è piena di eccidi e di veri e propri genocidi, ma diverso è il caso di un lucido e, portato avanti con fanatica pervicacia e con metodo industriale, in un breve lasso di tempo". E prosegue, in vista proprio della Giornata che ne commemora le vittime: "È possibile che questo spaventi, terrorizzi, che si preferisca minimizzare, nascondere, dimenticare. Ma proprio questo ci chiama al". "Il– conclude Liliana Segre, condannando chi, alludendo a pseudo ricostruzioni storiche e culturali nega quanto la storia tramanda e quanto lei e migliaia di altre persone testimoniano anche solo con la loro stessa presenza – è la forma peggiore, perché intenzionale, strumentale e cinicamente perseguita, di quel".