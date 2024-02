Lo Zan? "Rimandato a settembre", ma con possibile ‘sorpresa’. Fra astuzie di Calderoli e mosse del cavallo

Un’accesa e rissosa conferenza dei capigruppo

Fine dei giochi? No. In agguato, c’è l’ennesima ‘calderolata

L’ordine del giorno del Pd: spiragli di dialogo

La mossa del cavallo

La ‘non notizia’ è che il, con coda di accese polemiche trada un lato edall’altro. Tutto è successo ieri, nell’aula di palazzo Madama, durante una conferenza dei capigruppo molto accesa, finita tra urla e accuse reciproche. La conferenza dei capigruppo si era riunita per decidere, come ogni settimana, il calendario dell’Aula. Allo Zan: due ore di discussione generale che sono state ‘congelate’ dopo la bocciatura, per un soffio, di pregiudiziali di costituzionalità e sospensive, per poi dare la priorità ai decreti in scadenza. La verità è che l’assenza di un’intesa tra tutti i gruppi e i numeri risicatissimi al Senato non offrivano garanzie adi un. E così, a causa dell’incognita sull’esito del voto, tanto più di fronte al rischio di diversi(sempre possibili in tema di voto su libertà individuali) nessuno – tantomeno il Pd, a dirla tutta - è tornato, nelle ultime settimane, a spingere per riportare il ddl in aula.Le posizioni sono sempre le stesse. Da una parte ci sono i renziani di Italia Viva, dall’altra l’asse tra Pd, Movimento 5 stelle e LeU. Dai due fronti partono accuse reciproche di voler affossare il testo. Laavviene sotto gli occhi di une, ovviamente,. Lo scontro divampa quando il capogruppo di Iv,, annuncia di voler riportare il testo nell’di Palazzo Madama prima della pausa estiva. L’obiettivo - è la tesi del senatore - sarebbe prima quello di trovare unche coinvolga anche il centrodestra, per poisull’approvazione del testo. Uno schema che secondo Faraone avrebbe trovato l’del fronte dei partitiall’approvazione del testo "" (). "Da oggisono ufficialmente: la proposta di Italia viva di cercare l’intesa e portare in Aula già mercoledì 4 agosto il ddl Zan non ha trovato adesioni", dice, rabbuiato e uscendo dalla riunione, Faraone. Parole che suscitano la reazione indignata di Pd, M5S e LeU che, con una dichiarazione congiunta firmata da(capogruppo Pd)(LeU) e(M5s) ribattono che "nel corso della capigruppo non c’è stata alcuna richiesta di inserimento in calendario da parte di Italia viva. Il calendario d’Aula è stato votato all’unanimità". In pratica, gli danno del. Secondo i tre, Faraone si sarebbe limitato a chiedere una semplice riunione di maggioranza per trovare un’intesa sulle modifiche da apportare al testo. Modifiche che i partiti favorevoli hanno sempre rispedito al mittente, convinti che si tratti di solo una strategia che il centrodestra, con la sponda di Iv, vuole mettere in pratica per affossare la legge. "L’unica cosa che non va in vacanza è l’", tuona, senatrice e responsabile Diritti del Pd.La discussione riprenderà a settembre, dunque, dopo la pausa estiva. I senatori, infatti, si faranno, dal 6 agosto al 6 settembre e, solo alla ripresa, lo Zan sarà rimesso di nuovo in calendario dalla conferenza dei capigruppo. A settembre, dunque, si ripeterà lo scontro? La logica vorrebbe così, ma… ecco il ‘’! Si parte – ragionano nel Pd, specie nell’area di Base riformista – dal dato di fatto che, senza i voti di Italia viva, i giallorossiper ‘’ il testo ed evitare che venga modificato: lo Zan rischia di andare sotto nei, che il leghistaripresenterà a decine (ma ci sono pure quelli del gruppoche vogliono cambiarlo), e cioè di vedersi approvare modifiche non volute, riportando il ddl alla Camera per un nuovo esame. Una sconfitta, o vittoria di Pirro, ad oggi sicura. Senza dire del fatto che è già pronto l’ennesimo colpo di teatro di Calderoli: la richiesta di ‘’, e cioè dell’attivazione dell’articolo 96 del Regolamento del Senato, che prevede di votare su una proposta, con tanto di, che consiste nel ‘non’ passaggio all’esame degli articoli. Proposta che potrebbedall’Aula, dove si troverà a settembre, dunque di fatto affossandolo.Una volta che venisse sventato questo tentativo, ecco che scatterebbe la ‘contro-offerta’ del Pd, una contro-proposta aperta a Iv e non solo a loro. Si tratta di un ordine del giorno ‘generale’ – perché commenta tutta la legge - del Pd, a prima firma del capogruppo, e firmato anche da tutto l’Ufficio di Presidenza, ma politicamente di ispirazione della parte riformista del gruppo dem - che propone, «fatti salvi i principi generali della legge e dandone una corretta e precisa interpretazione», di ‘ribadire’ i punti cardine dello Zan, fornendo una "corretta interpretazione" della normativa.La novità che l’odg di fatto lascia implicitamente intendere è, però, che quegli obiettivi non sono raggiungibili solo attraverso l’articolato previsto dallo Zan: apre cioè unosu come raggiungerli, a prescindere dall’articolato. In pratica, però, trattandosi di ‘riscrittura’ del ddl, vuol dire, anche in questo caso,e, dunque, rimandarlo alla Camera per una seconda – e, a quel punto, ‘definitiva’ – lettura. L’escamotage dell’odg ha una sua forza creativa: dal punto di vista del Regolamento del Senato, vache inizi il voto sugli articoli e gli emendamenti. E’ come se si dicesse: il. Una volta discusso, e votato l’odg, se passerà, si andrebbe avanti comunque ad, ma con il risultato politico non indifferente di aver, implicitamente pronta a una nuova mediazione e consentire di ‘portare a casa’ gli obiettivi del ddl. Solo che, dal punto di vista ‘politico’ generale, vuol dire ‘, contraddicendo la ‘linea’ del Pd (e di Letta), quella tenuta finora.Ma siamo proprio sicuri che ilnon sia d’accordo e cheNon è detto che le cose vadano così, ma ove mai fosse, sarebbe un bel ‘change’, per il Pd. Una «mossa del cavallo» per dirla a la mode dell’odiato Renzi.