Mary Peltola, prima nativa dell'Alaska ad entrare al Congresso e a sconfiggere Sarah Palin

Mary Peltola ha fatto la storia. La prima democratica dell’Alaska, eletta al Congresso dal 2008, ha battuto Sarah Palin nella sfida per un seggio rimasto vacante alla Camera dei rappresentanti Usa a causa della morte del deputato repubblicano Don Young.

"E' travolgente": tutta la soddisfazione di Peltola

Sarah Palin è nota per essere stata candidata alla vicepresidenza Usa nel 2008, quando corse in tandem con John McCain contro Barack Obama e l’allora suo vice Joe Biden. Mary Peltola, l’avversaria che ha battuto Palin, è la prima donna e la prima persona con origine nativa americana dell’Alaska a vincere un seggio al Congresso.

Durante la sua campagna, Peltola si è presentata come "il miglior tentativo dell'Alaska per impedire a un estremista di vincere", evidenziando il suo status di unica candidata a non essere multimilionaria. Dopo la vittoria Peltola non ha saputo trattenere l'emozione: "È travolgente. Ed è un’ottima sensazione. Sono molto grata che il popolo dell’Alaska abbia riposto la sua fiducia in me”. Secondo i conteggi comunicati dall’ente elettorale dell’Alaska, con il 51,5 per cento delle preferenze Peltola era in vantaggio di circa 5mila voti su Palin, ferma al 48,5 per cento.

La repubblicana, che vanta posizioni molto conservatrici e il sostegno di Donald Trump, però non si arrende e in una nota ha già spiegato che "anche se siamo delusi da questi risultati, le persone dell’Alaska sanno che sono l’ultima a rinunciare. Anzi, mi sto ricaricando".

Mary Peltola è una Yupik, fa quindi parte di uno dei due principali gruppi etnici di eschimesi che abitano tra Alaska, Canada, Groenlandia e Siberia (l’altro gruppo è quello degli Inuit). Tra i temi principali sostenuti dalla vincitrice del seggio in Alaska figurano, tra le altre cose, il diritto all’aborto, l’attenzione nei confronti della crisi climatica e la tutela delle comunità locali rispetto agli interessi delle grosse aziende per lo sviluppo del territorio.

La sfida continua.... il prossimo novembre

Le elezioni sono le prime che si svolgono con il nuovo sistema dove gli elettori devono elencare i candidati in ordine di preferenza sulla scheda elettorale. I votanti esprimono le loro prime tre preferenze, se nessuno ottiene il 50% passano i due candidati con più voti e le seconde scelte di chi ha votato per il perdente vengono redistribuite tra chi resta.

Dato che il mandato del defunto Young scadrà a gennaio 2023, Peltola dovrà comunque contendersi il mandato successivo nelle elezioni previste per il prossimo novembre, sfidando di nuovo Palin e il candidato arrivato terzo, Nick Begich III.