Una giudice annulla le leggi che vietano l'aborto in Wyoming

La giudice Melissa Owens ha annullato il divieto di aborto in Wyoming e quello sui farmaci per l'interruzione di gravidanza, l'unica legge di questo tipo in vigore negli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn.

Secondo la giudice distrettuale della contea di Teton i due provvedimenti violano i diritti delle donne stabiliti dalla Costituzione dello Stato americano. Dal 2022 ha deciso tre volte di bloccare queste norme mentre venivano contestate in tribunale e la sentenza di lunedì 18 novembre segna un'altra vittoria per i sostenitori dei diritti riproduttivi e di quelli all'aborto, dopo che questo mese gli elettori di sette Stati hanno approvato, con i referendum in occasione delle elezioni presidenziali, misure a sostegno dell'accesso alla pratica.

Una delle leggi, che secondo Owens violava i diritti delle donne sanciti dalla Costituzione statale, vietava infatti l’interruzione di gravidanza tranne che nei casi in cui la vita della gestante fosse stata in pericolo o nei casi di stupro e incesto. Mentre l’altra ha reso il Wyoming l’unico Stato a vietare esplicitamente le pillole abortive, anche se altri Stati hanno istituito di fatto dei divieti su questi medicinali rendendo impossibile l’accesso all’aborto farmacologico.

La battaglia in tribunale

Queste due norme sono state impugnate da quattro donne, tra cui due ostetriche, e da due organizzazioni non profit. Uno dei gruppi, Wellspring Health Access, ha aperto nell'aprile 2023 la prima clinica abortiva a servizio completo dello Stato dopo un incendio doloso nel 2022. “Questo è un giorno meraviglioso per i cittadini del Wyoming e per le donne di tutto il mondo che devono avere il controllo sul proprio corpo”, ha dichiarato in un comunicato la presidente Julie Burkhart.

La mappa dell’aborto negli Stati Uniti

Il panorama dell'aborto ha subito uno scossone nel 2022, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la sentenza Roe v. Wade, che ha posto fine al diritto all’accesso legale a livello nazionale e ha spianato la strada all’entrata in vigore dei divieti nella maggior parte degli Stati controllati dai repubblicani. Tredici vietano l'aborto in tutte le fasi della gravidanza, con eccezioni limitate, e quattro hanno divieti che entrano in vigore intorno alle sei settimane di gravidanza, spesso prima che le donne si rendano conto di essere incinte.

Quasi tutte queste leggi sono state impugnate con un'azione legale. I tribunali hanno bloccato l’applicazione di alcune restrizioni, tra cui i divieti per tutta la gravidanza nello Utah e nel Wyoming. A settembre, i giudici hanno annullato i divieti in Georgia e in North Dakota. Il mese successivo la Corte Suprema della Georgia ha stabilito che il divieto dello Stato può essere applicato mentre esamina il caso.

Il caso in Wyoming

Nel caso del Wyoming, le donne e le organizzazioni non profit che hanno contestato le leggi hanno sostenuto che i divieti avrebbero danneggiato la loro salute, il loro benessere e i loro mezzi di sussistenza, affermazioni contestate dagli avvocati dello Stato. Hanno inoltre sostenuto che i divieti violano un emendamento costituzionale del 2012 che afferma che i cittadini dello Stato hanno il diritto di prendere le proprie decisioni in materia di assistenza sanitaria. Come aveva già fatto in precedenti sentenze, la giudice Owens ha ritenuto valide entrambe le argomentazioni. I divieti sull'aborto “minano l'integrità della professione medica, ostacolando la capacità dei medici di fornire ai loro pazienti una medicina basata su prove di efficacia”, ha sentenziato.

Gli avvocati dello Stato, in replica, hanno sostenuto che l’assistenza sanitaria, ai sensi dell'emendamento, non include l'aborto.