Ohio, nuovo attacco alle persone transgender: è legge il divieto di fare sport

Divieto di partecipazione alle competizioni sportive

La protesta: "Questo disegno di legge impedisce le pari opportunità"

In concomitanza con il primo giorno del Pride Month è stata approvato unche rappresenta un nuovo attacco ai diritti delle persone transgender negli Stati Uniti La Camera dei Rappresentanti dell’ha approvato una legge che proibisce alle donne transgender di prendere parte alle, richiedendo unin caso di dubbi sul sesso di una studentessa. La misura è stata fortemente voluta dall'ala repubblicana dell’assemblea, allo scopo di garantire condizioni eque nelle competizioni sportive femminili, ed è stata approvata di notte. Essenzialmente, la legge impedisce alle persone transessuali di competere con le colleghe donne cisgender. In caso di dubbi sulla sessualità delle atlete, inoltre, queste dovranno presentare una dichiarazione del proprio medico che certifichi ', ossia la presenza di una vagina. Come se non bastasse la legge consente anche la possibilità di sottoporle aper verificarne il sesso biologico. Molte voci denunciano la mancanza di chiarezza con cui è stata redatta questa legge. Questa comporta che qualsiasi persona transgender interrogata sul proprio genere sia costretta a sottoporsi a questo test, con tutto ilconseguente. Molti attivisti sottolineano inoltre che queste legge potrebbe colpire maggiormente le, visto che invita le compagne di squadra o le rivali a puntarsi il dito contro e, sulla base di, richiedere un’ispezione genitale."In tutto il nostro paese, le atlete stanno attualmente perdendo studio, medaglie, opportunità di istruzione e formazione e altro a causa diche consentono ai maschi biologici di competere negli sport femminili", ha dichiarato, membro della Camera dei Rappresentanti. "Sono appassionata di questo problema perché non possiamo permettere che i sogni delle atlete di vincere una medaglia d'oro vengano schiacciati da maschi biologici che rubano le loro opportunità", ha proseguito Jena Powell. "Questo disegno di legge garantisce che ogni bambina che lavora duramente per salire sul podio vengada un maschio biologico che gareggia contro di lei in uno sport femminile". "è assolutamente incredibile, è un", ha detto, una giovane giocatrice delle scuole superiori di softball. "e posso essere me stessa e spingermi ogni giorno a fare del mio meglio, e non devo indossare la mascherina o fingere di essere qualcun altro per godermi lo sport che amo". Questa legislazione inoltre non è solo una discriminazione, ma quasi un affronto da parte dello Stato nei confronti di una singola ragazza visto che dagli studi di, in tutto l’Ohio c’è soltanto una ragazza transgender che gareggia negli sport delle scuole superiori. E’ importante ricordare che le ragazze e i ragazzi trans sono già maggiormente vittime di bullismo, depressione e con un rischio superiore di suicidio. Il decreto passerà ora alper la seconda approvazione, ottenuta la quale basterà solo la firma del governatoreper l’entrata in vigore definitiva. La luce verde della camera alta è però tutt’altro che scontata: l’anno scorso, la maggioranza repubblicana della Camera dell’Ohio aveva approvato una legge assai simile, che però era naufragata proprio al Senato.