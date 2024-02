Piacenza, Patrizia Barbieri: "Chiamatemi pure sindaco, il sessismo non si abbatte a parole"

[video width="640" height="360" mp4="https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/01/Piacenza-Patrizia-Barbieri-Chiamatemi-sindaco-Video-Politica-ilrestodelcarlinoit.mp4"][/video]

Una sola donna in Italia guida una città con più di 100mila abitanti. Si chiama Patrizia Barbieri e dal suo ufficio su piazza Cavalli, a Piacenza, lo sguardo s'allunga verso il Lodigiano, in una produttività accresciuta dal Po e dalla via Emilia. Patrizia Barbieri, "la Patty" per le dipendenti comunali che la trattano come un'amica e come un capo vicino, è un'amministratrice di lungo corso, avvocatessa, mamma di due figlie e moglie di magistrato. Ed è anche sindaca. Sindaca? Stop, qui interviene lei: "Chiamatemi sindaco. Sindaco, va benissimo».

Uno non se l'aspetta, forse. Nel pieno del dibattito sulla parità di genere, la mosca bianca della politica italiana, l’unica «sopravvissuta» nelle grandi città dopo Virginia Raggi e Chiara Appendino, come dice lei in gag, ribalta ogni attesa.

Perché «sindaco» e non «sindaca», Patrizia Barbieri? «I nomi sono importanti? Io dico che sono importanti i fatti, non le parole".

Spieghi meglio.

"Mi interessa molto di più come ci si approccia e si lavora con un’amministratore o amministratrice, di un’etichetta che alla fine non fa la differenza». Ma molte sue colleghe e anche molte donne e uomini non la pensano così. Non le pare, tra l'altro, di andare contro un sentire comune? «Io mi concentro sul ruolo: è un servizio, non un’immagine». Eppure essere spesso l’unica donna non sarà facile. Fra i capoluoghi dell'Emilia-Romagna non ha colleghe. «È così. Se sei una perfezionista, passi per la rompiscatole. Se ridi, passi per quella frivola. Se sei ferma, passi per quella rigida. L’uomo, invece, è quello preciso. Oppure il simpaticone. O, ancora, quello forte. Sa quante volte m’hanno fatta passare per l’isterica?». Dunque il sessismo esiste. «Ma si combatte con il merito, non con le parole. Sindaco non è mica un’offesa. È il merito che deve emergere, è indispensabile".

Ma per una donna a volte il merito non basta. Servono le occasioni, ci sono difficoltà oggettive, muri che ancora oggi non vengono abbattuti.