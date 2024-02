Spagna, approvata la "Ley trans": nuove tutele sui diritti Lgbtq+ e sull'autodeterminazione di genere

Identità di genere: autodeterminazione sì, patologia no

Le nuove norme per garantire i diritti della comunità Lgbtq+

Paese che vai, diritti che trovi. E lasta facendo enormi passi avanti perché chiunque possa. Diventando, così, uno dei Paesi europei più aperti e inclusivi in termini di libertà e tutele per. Il Consiglio dei ministri iberico, infatti, ha recentemente approvato il disegno di legge della, una normativa che garantisce il riconoscimento dei diritti delle personeattraverso l’. "Facciamo la storia con una legge che fa un passo da gigante in avanti per i diritti delle persone Lgbtqi", ha dichiarato, tra le promotrici. In precedenza erano stati presentati due diversi disegni disegni di legge, che facevano parte del patto di governo di Psoe e Unidas Podemos: uno destinato appunto ai diritti delle persone transgender, l'altro, più generale, rivolto alla comunità Lgbtqi+. La nuova legge è il risultato della fusione delle due proposte, che incorpora integralmente. La 'palla' passa ora alper l'approvazione.Non è stato semplice raggiungere un accordo sul testo: negli ultimi mesi ci sono state lunghein seno alla maggioranza, con un acceso confronto con associazioni e organizzazioni della comunità. Secondo quanto riportato da El Pais, l'ostacolo più grande era rappresentato dalla libera autodeterminazione di genere. La normativa attuale in Spagna prevede che persiano necessarie unadi genere. Con la nuova, invece, si va verso una totaleper tutte le persone con più di 16 anni, che potranno chiedere la rettifica dei documenti senza che siano necessari certificati che attestino la disforia di genere o "modifiche dell’aspetto o delle funzioni del corpo della persona attraverso procedure mediche, chirurgiche o di altra natura". Per chi ha tra i 14 e i 16 anni la stessa richiesta può essere fatta con l’assistenza e il consenso di genitori o tutori e, per chi invece ha tra i 12 e 14 anni servirà l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Una"in quei paesi che combattono e proteggono i loro cittadini, perché sono tutti uguali nei diritti", secondo il ministro della Giustizia Juan Carlos Campos.Nel testo, inoltre, viene espresso ilalle cosiddette, ossia le pratiche che vogliono modificare l’orientamento sessuale di una persona, che saranno punibili con multe fino a 150 mila euro. Lepotranno invece nuovamente avvalersi delle tecniche dipreviste dal servizio sanitario nazionale. Una possibilità che era stata eliminata sette anni fa, ed ora è estesa (per la prima volta) anche a tutte le "persone trans con capacità di gestazione". Un'altra norma si occupa, invece, dei. La partner della madre biologica potrà avere diritti e doveri nei confronti del figlio/della figlia facendo una dichiarazione ufficiale come "genitore non gestante" all'atto della registrazione della nascita. Attualmente è necessaria l’adozione, ma la modifica entrerà in vigore grazie ad un cambiamento del codice civile. Tra le novità viene legiferato, per la prima volta, sui diritti delle(coloro che possiedono caratteri sessuali che non rientrano nelle tipiche nozioni di maschile e femminile): questechirurgici se non per motivi di salute/medici, né dovrà essere assegnato un determinato sesso per il primo anno di vita. Potranno essere introdotti dal governo percorsi riguardanti le 'diversità' e la comunità LGBT+ per l’accesso all'insegnamento e nei programmi scolastici, dove sarà inserita anche l’. Sarà maggiormentedelle persone LGBT+ e saranno messi a disposizione di tutti i cittadini procedimenti facilitati per denunciare le discriminazioni. Nel nuovo disegno di legge sono previste ovviamente anche alcune. Tra le 'infrazioni minori' - che prevedono multe da 200 a 2000 euro – viene compresa laa una persona per via del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere; tra quelle 'gravi' invece (da 2001 a 10.000 euro)nei contratti di lavoro. Infine corrispondono a infrazioni 'molto gravi', punibili con una multa da 10.001 a 150 mila euro, l’uso e la diffusione di libri di testo e materiali che "presentino le persone comeumana, espressione di genere o caratteristiche sessuali".