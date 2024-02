Svetlana Tikhanovskaya, la leader bielorussa in esilio: "I giorni peggiori dai tempi di Stalin"

I fatti sono noti: domenica 23 maggio uncon 179 passeggeri, è statoquando era quasi arrivato a destinazione, a poche decine di miglia dal confine lituano, da un jet dell'aviazione militare bielorussa. La giustificazione: dall'aereo sarebbe stato lanciato un, e per questo il velivolo è stato fatto. Si sarebbe trattato di un falso allarme, hanno poi spiegato le autorità aeroportuali. Secondo le informazioni diffuse dagli oppositori bielorussi e confermate dalla Lituania, ileracon razzi ed era accompagnato da un biposto Su-29 e da un elicottero da attacco MI-24. Secondo le ricostruzioni più recenti, mentre stava, l’aereo della compagnia irlandese è stato costretto dalle autorità nazionali ad atterrare a Minsk, dopodiché la polizia hauno dei passeggeri:, un blogger che in questi anni ha animato la protesta popolare contro il regime dittatoriale del presidente Aljaksandr Lukashenko. Il 26enne,, attivo su Telegram dai tempi della contestata vittoria elettorale del premier, l'estate scorsa, era stato catalogato come "terrorista" dalle autorità bielorusse., che si è dichiarata sotto choc per l'accaduto. "Questi sono i giorni peggiori dai tempi del. È inimmaginabile. Ma dopo domenica siamo sicuri: l’è finita" afferma la leader dell'opposizione, che da nove mesi si èdopo che il regime ha minacciato di sottrarle i figli. La donna, adper visite istituzionali al governo greco, nei giorni scorsi aveva incontrato nella capitale ellenica proprio Roman Protasevich. "Non so dire perché non abbiano dirottato il mio (volo), e arrestato me. Sono, come tutti, in". Il giornalista è apparso in, dove afferma di trovarsi “nella struttura di detenzione preventiva n. 1 a Minsk” e di stare bene, ma sembra mostrare. Invece, cittadina russa e compagna di Prosatevich, fermata insieme a lui a Minsk, è stata arrestata per due mesi. Il suo avvocato ha riferito che "è stata accusata di un reato ed è stata disposta una misura preventiva: la. Il luogo di detenzione è il centro di detenzione preventiva del KGB". Laha immediatamente condannato l'accaduto: dallache ha congelato un pacchetto di aiuti finanziari alla Bielorussia pari a tre miliardi di euro allaalla compagnia bielorussa Belavia fino ai provvedimenti annunciati dal. Ma finora senza risultati. "È il risultato dell’impunità di cui Lukashenko gode da tempo – dichiara Tikhanoskaya – Con questo gesto però ha passato il segno. Il mondo si è reso conto che questo regime non èsolo per la Bielorussia, ma per tutti". E prosegue: "È tempo di passare dalle parole ai fatti. Le sanzioni vanno, chiusa la cooperazione di ogni tipo, anche commerciale, col Paese. Persino gli aiuti alla popolazione. Ogni centesimo che va in Bielorussia, anche a fin di bene, se passa dalle mani del governo finisce perdel nostro popolo". Moglie di, blogger e leader politico in carcere dopo l'ultima tornata elettorale nel Paese, 38 anni e madre di due figli. Svetlana Tikhanoskaya, dopo l'arresto del marito, ha deciso di. Alle elezioni ha ottenuto un, tanto che, il giorno dopo il voto, si era detta convinta di essere la vera vincitrice. Ma Lukashenko si è, nonostante siano numerose le prove di brogli. Consapevole del consenso ottenuto dall’, dopo le elezioni, Lukashenko ha costretto Svetlana Tikhanovskaya all’esilio (insieme a Veronika Tsepkalo, altra leader dell'opposizione) con ladi far loro perdere la potestà genitoriale. L', ex insegnante d’inglese e casalinga ("Volete farvi comandare da una casalinga?", la irrideva Lukashenko) è diventata ilbielorussa, sedata 26 anni fa con l'instaurazione del regime. Atene, al momento, è l'ultima delle tappe della sua vita, impensata, da leader della resistenza basata in Lituania, che incontra lae viene accolta nei palazzi dai governi. "Ogni giorno guardo negli occhi i miei bambini e devo rispondere alle loro domande – aveva dichiarato a Roma qualche settimana fa – Io capisco il significato dell'a causa delle proprie idee politiche, ma allo stesso tempo". Che, ne siamo certo, comprenderanno ben presto che la loro mamma sta provando a riscrivere, anche per loro, la storia della Bielorussia.