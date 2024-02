Una donna al Quirinale: successo per la petizione delle imprenditrici. "I tempi sono maturi"

"All'Italia serve una svolta rosa con l'elezione di una donna a Presidente della Repubblica". Una frase che ormai accompagna le nostre giornate almeno da qualche mese, in viste del voto per il prossimo Capo dello Stato che prenderà il via lunedì prossimo, il 24 gennaio. Tra le prime a chiederla c'è stata, l'associazione italiana che valorizza e sostiene l'imprenditoria al femminile, che per oggi, giovedì 20 gennaio, alle 18.30 ha organizzato una tavola rotonda on line proprio dal titolo "Una donna al Quirinale" in diretta nel suo canale YouTube ( clicca qui ) o sulla pagina Facebook ( clicca qui ).A confrontarsi saranno la padrona di casa, presidente nazionale di Aidda, insieme a un gruppo di donne autorevoli:, chair di Women20,, docente dell'università Luiss e già componente del Consiglio superiore della magistratura (Csm),, presidentessa e amministratrice delegata del gruppo Starhotels,, leader ambientalista e in precedenza parlamentare e, direttrice del quotidiano La Nazione, media partner dell'iniziativa. "Una donna al Quirinale", non a caso, è il titolo della campagna lanciata a dicembre da Aidda, dalla quale è partita una petizione online che si è chiusa a quasi 2.500 firme , con l'adesione di alcune importanti figure del mondo della cultura, della politica e delle istituzioni."È la dimostrazione – commenta la presidente dell'associazione – cheper l'Italia: eleggere una donna nel ruolo più prestigioso, quello che rappresenta l'unità nazionale. Quale momento migliore, se non quello di grande trasformazione che ci apprestiamo a vivere. L'emergenza Covid, infatti, ha impresso modificazioni potenti per cui niente sarà più come prima – prosegue Giachetti – e mai come adesso saràe ripartire con slancio verso il futuro. A breve termine, si presenteranno davanti a noi le delicate sfide imposte dalla transizione economica e sociale. Per superarle nel migliore dei modi sarebbe essenziale riportare al centro della vita pubblica, valore che dovrebbe assumere una dimensione pubblica e non dovrebbe essere più relegato nella sola dimensione privata, cura quale responsabilità per il Paese e soprattutto per gli esseri umani dopo un periodo di grandi e dolorose prove"."Avere per la prima volta una donna al Quirinale costituirebbe un messaggio fondamentale anche per le nuove generazioni, per far sapere a tutte le ragazze e i ragazzi che si stanno impegnando a portare avantiche nessuno dei loro sforzi è stato inutile. Nemmeno questo lo sarà dal momento che, comunque vada, avremo lasciato semi importanti da raccogliere tra sette anni, alla fine del prossimo mandato", sottolinea la presidente. Una donna al Quirinale, perché no? Questo lo spunto iniziale su cui si era mosso il gruppo di associate. Nonostante infatti nel nostro Paese si parli tanto di, della necessità di riequilibrare il gender gap,che separa le donne dai vertici delle istituzioni appare ancora più solido che mai. Non a caso, i nomi che girano nei ‘circoli che contano’ e sulla stampa sono sempre quasi tutti di uomini. “quella per la quale stiamo combattendo e per questo accogliamo con molto favore il dibattito di questi giorni, che noi stesse abbiamo contribuito ad innescare agli inizi di dicembre, lanciando la petizione” dice la presidente AiddaTra le firme raccolte, quelle di. “Siamo al momento decisivo. Lo sforzo di questi mesi adesso può diventare realtà.. Siamo convinte che questo Paese abbia bisogno della sensibilità e delle peculiarità delle donne. Per affrontare le sfide che il futuro ci presenta c’è bisogno di valori femminili – conclude la presidente di Aidda – dei valori della cura e della sostenibilità, e per questo è ora necessario ed urgente portare una donna nel ruolo più prestigioso del Paese, quello che ha il compito di rappresentare l’unità nazionale”.