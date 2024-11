FS, valorizzare diversità e inclusione per costruire il futuro

L’inclusione è un principio fondante del Gruppo FS. L’azienda ha un ruolo cruciale all’interno del Paese: connettere territori e persone e stimolare la creazione di un ambiente sicuro e positivo attraverso la valorizzazione delle diversità e dell’inclusione. Il Diversity & Inclusion Hub Summit è stato l’occasione per presentare le ultime analisi e i dati esclusivi sul tema DE&I. Paola Longobardo, Responsabile People Care del Gruppo FS, ha promosso e valorizzato la diversità e l’importanza di fare rete per promuovere la cultura dell’inclusione facendo il punto sugli Help Center.

"Da più di 20 anni ospitiamo gli Help Center sportelli di supporto, ascolto e primo intervento situati all’interno o vicino alle stazioni ferroviarie dedicati all’orientamento di persone in stato di fragilità. L’obiettivo è essere un punto di riferimento e di accompagnamento e creare dei ponti di competenza fra imprese istituzioni e terzo settore restituendo alla comunità servizi e valore, soprattutto sociale anche grazie alla nostra capillarità su il territorio nazionale” ha detto durante il panel “Sostegno e inclusione delle persone in stato di fragilità nel mondo del lavoro: il ruolo di istituzioni, aziende e terzo settore”.

Dal 2016 al 2022, i 20 Help center italiani hanno effettuato 3 milioni di interventi, di cui circa 545.000 di orientamento sociale e 2.960.000 di bassa soglia, con la presa in carico di oltre 145mila persone attraverso programmi di intervento individuali. Il Gruppo FS ha costruito una rete della solidarietà costituita da 20 Help Center diffusi su tutto il territorio nazionale: spazi del Gruppo FS non più funzionali all’esercizio ferroviario, concessi in comodato d’uso gratuito a organizzazioni che si occupano di marginalità sociale. Gli spazi messi a disposizione da FS Italiane per i servizi di orientamento sociale cumulano oggi oltre 4600 mq.

Il Gruppo FS, infatti si impegna in modo costante ad incentivare sempre di più un modello di mobilità accessibile, sostenibile e inclusivo. In questo senso, l’impegno per le politiche che ha permesso al Gruppo FS di ottenere diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Impatto, dove è stato premiato lo studio che valuta e misura l’impatto sociale generato dalla rete degli Help Center. Inoltre, è stato dedicato spazio anche al progetto portato avanti dal Gruppo FS, in collaborazione con Ridaje, che si occupa di reintegrazione nel tessuto sociale di circa 20 ospiti dell’Help Center di Roma Termini formati e successivamente impiegati per un anno in attività di riqualifica di aree verdi pubbliche in stato di abbandono.

Un percorso che fa parte della loro riabilitazione sociale, aiutandoli a riprendere in mano la propria vita. Fare rete, comunicare solidarietà fornendo un sostegno empatico: il Gruppo FS fa della diversità uno dei suoi punti di forza e da tempo si impegna per migliorare quotidianamente il bilanciamento di genere e favorire la diversità e inclusione nell’ambito della mobilità.