A Fody il Premio Luce! Startup Incusiva: coperte salvavita dagli scarti

Fody vince il primo Premio Luce

La startup che dà nuovo valore agli scarti

"Per noi lo scarto tessile, la persona bisognosa sono tutte risorse".. Il riconoscimento è nato dalla collaborazione con, la media company fondata nel 2013 con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione per creare valore e generare un impatto positivo sul mondo del lavoro e dell’impresa in tutto il Paese, e, il primo gruppo in Italia nell’Integrated Facility Management. Ed è stato consegnato al Ceo Luca Freschi sul palco del terzo festival di Luce! da Monica Peruzzi e Massimiliano Andreetta insieme ad Eleonora Santoro, Head of Innovation & ESG di Reekep, a Salvatore Amato, presidente di StartupItalia e a Michela Colamussi, Director of Transition to Digital and Innovation Gruppo Monrif."Grazie per il premio – dice Freschi – sono". Poi, raccontando le ragioni che hanno spinto lui e il suo team a candidarsi alla prima edizione del premio, spiega: "Quando ho letto il bando è stato quasi inevitabile partecipare, se non a questo a quale? Sono stato sorpreso nello scoprire prima di essere tra le finaliste e poi la vincitrice, ma sono davvero molto felice, significa molto per noi. Ogni requisito richiesto rispettava perfettamente i valori alla base del nostro operato. Nello schema d'impresa abbiamo impostato lo sviluppo proprio nel modo di impiegare queste risorse.Spessoche hanno ancora moltissimo da dare. E per noi di Fody, invece, rappresentano un valore, quindi è una grande responsabilità. Ci tengo a importante sottolineare che lavoro con un team da molti anni, che unisce varie generazioni. Lavoriamo insieme per costruire un mondo migliore per tutti noi".La startup , con sede a Pistoia, impegnata nella, che dona a persone senzatetto, rifugiati e rifugi per animali abbandonati, convertendo l’impatto positivo per persone ed ambiente in valore per i propri partner. "L’idea è nata tre anni fa, volevamo trovare un modo che ci permettesse di recuperare gli scarti tessili e allo stesso tempo dare un lavoro e garantire un percorso di formazione alle persone con”, sottolinea Freschi.La startup infatti ha creato un vero e proprioall’interno del quale i ragazzi con bisogni speciali trasformano gli scarti tessili in coperte salva vita che vengono donate a senza tetto o rifugi per animali abbandonati o in prodotti per regali aziendali.è chiaro: donare 1 milione di coperte salvavita entro il 2030, impiegando oltre 1000 persone con disabilità e riciclando oltre 1000 tonnellate di scarti tessili. "Attraverso i programmi di socializzazione, formazione e inclusione professionale – aggiunge Freschi – cerchiamo di valorizzare i nostri artigiani, persone eccezionali, motivate da un forte sentimento di riscatto sociale e professionale".