A tre anni giocava con le bambole e voleva evirarsi. Grazie alla famiglia e agli amici si avvia a diventare una bimba felice

"Ero in cucina a preparare la cena, con le spalle alla porta delle camera da letto di Logan. Lo sentivo chiacchierare con le sue bambole, ma improvvisamente rimase in silenzio. Lo chiamai, senza ricevere risposta. Quando entrai nella stanza, lo bloccai mentre era con i, tentando di". In quell'istante, nella contea inglese dello Staffordshire, Jess Bratton, mamma di Logan – come riporta il quotidiano Mirror – si rese conto che il suo“non stava attraversando una fase”, ma voleva davvero ad ogni costoe che giocare con le bambole, indossare vestiti femminili, truccarsi e acconciarsi i capelli, come aveva fatto fino a quel momento, erano tutti: non sto bene dentro il mio corpo. "Quando lo vidi rimasi a bocca aperta – continua - glidalle mani. Poi lo tennie piangemmo entrambi". È una confessione che le costa fatica, ma mamma Jess ha deciso di parlarne apertamente per “aumentare la consapevolezza sull’e per esortare gli altri genitori a non essere imbarazzati per le scelte dei loro figli”. Una scelta coraggiosa, che le è apparsa naturale quando ha realizzato che suo figlio da bambino "era”. Sono passatie da allora Logan, che di ane ha fatta di strada per raggiungere la sua felicitàgrazie al supporto dellaviene oggi chiamata con, indossa ied è riuscita a fareanche a scuola. “Dopo l’episodio, parlai con il medico di famiglia. Lui mi disse che il desiderio di Logan di diventare una ragazza poteva essere solo una fase, che era troppo giovane per la consulenza, ma mi avvertì di tenerlo d’occhio”. Poco prima dell’incidente, Jess aveva messo al mondo la, che adesso ha sei anni. “Quando Lylah è diventata più grande, i miei due figli sono diventati più simili ache a un fratello e un sorella. Il desiderio di Logan di essere una ragazza non è mai scomparso. Anzi, è diventato solo più forte”. Tanto che l’8 marzo, durante il terzo lockdown del paese, Jess ha deciso di permettere a Logan di. “Mentre lei non riusciva a smettere di sorridere, io ero un fascio di nervi. Ero così preoccupata che diventasse, che ho scelto di parlarne in anticipo con alcuni genitori della scuola e con l’insegnante di Logan ed erano tutti così positivi. Per fortuna, la scuola è stata così” – continua mamma Jess - L’insegnante di Logan ha anche mostrato alla sua classe unsu YouTube sull’esseree i suoi amici adesso pensano che sia più cool di prima”. Dopo ripetute richieste di cambiare sesso, Logan e sua madre sono ora in attesa di un appuntamento al(Gids) di Londra. Jess ammette che essere il genitore di un bambino transgender può essere difficile, per questo ha deciso di condividere la sua esperienza con più persone possibile. “All’inizio ho pensato: ‘Perché proprio a me?’ Mi sentivo sola, provavo a incoraggiare Logan a comportarsi come un bambino, ma mi sono subito ripresa”, ha spiegato. “Non conoscevo nessun altro che stesse attraversando la stessa cosa, quindi ho fatto molte ricerche online e ho trovato alcuni gruppi di supporto su Facebook”. Adesso “oltre a mostrare quanto sono orgogliosa di Logan, voglio essere diche hanno una storia simile alla nostra”.