"Africa Staged": una mostra d'arte collettiva, tra metamorfosi e paradosso, sul continente dimenticato

Dell'in occidente si parla poco e male. Continente dimenticato, terra di emigrazione, povertà, sottosviluppo. Dall'Africa, è opinione diffusa, vengono, da cui ci dobbiamo difendere. Il pericolo. Fame, guerre, malattie, carestie: tutto l’armamentario dei peggiori incubi concentrato in un unico continente. Che tuttavia è a tre passi da noi. Ovviamente l'Africa (ma non solo) è soprattutto molto altro. Solo che facciamo fatica a vederlo, anche perché l'industria della comunicazione questa parte la ignora, non la comprende, la banalizza. E così anche il mondo della cultura. A tentare di colmare il 'vuoto' sono allora gli artisti africani i protagonisti della mostra collettiva, inaugurata sabato 17 luglio nello spazio The Project Space (via Nazario Sauro 52), complesso ex Marmi a(Lu). L'esposizione - organizzata in collaborazione con la Lis10 Gallery - rappresenta il secondo capitolo (a integrazione dell’evento progettato in Joint venture con la galleria Giovanni Bonelli), e il completamento di un lungo lavoro di monitoraggio e di ricerca operato nell'ambito dell'"Il gruppo di artisti riuniti per l'occasione testimonia, nel lavoro, unche non è assimilazione di uno status occidentale del dibattito artistico, ma una condizione genetica, legata alla, inscindibile dal loro processo creativo" dicono gli organizzatori. Da qui l'e incondizionato dei media e dei supporti, di materiali e tecniche, generi e registri, spesso incrociate sinergicamente nella stessa opera, "dove cadono le categorie e le distinzioni fra arti dello spazio e arti del tempo e dove gli artifici logico-geometrici dalla prospettiva agli schemi gestaltici, saltano a beneficio di un all-over espressivo che investe le superfici interamente". "Questa esposizione – spiega Romanini - intende operare sull'onda proficua del, tentando di mettere in scena, fissare in un'istantanea, una, che rifiuta geneticamente di essere racchiusa in categorie o palcoscenici pur non rinunciando a una teatralità che è rito e non mero elemento estetico-esibitorio. L'arte africana contemporanea che agisce sulle linee di confine dove la libertà è massima e gli schemi minimi e soprattutto in quelle zone dove la polvere non fa in tempo a depositarsi, perché ile lasono le uniche compagne".Si va dal registro documentario e lo spirito antropologico, che guarda alla storia più che alla cronaca, delle fotografie del maliano, alle opere pionieristiche di "padri e madri" dell’arte africana contemporanea, come l'ivorianoe le sue 'postcards' pitto-grafiche legate al popolo Beté, il congolesecon i suoi dipinti legati tematicamente alla sua terra, la senegalesera con le sue sculture realizzate ancora seguendo riti sciamanici nella foresta. Trovano posto sul palcoscenico della mostra le maschere e i troni, sublimazioni plastiche dei conflitti civili mozambichiani, di, a fianco della dimensione più espressivamente eversiva e stilisticamente alla moda di figure cosmopolite come l’ivoriano, affermatosi prepotentemente nel panorama artistico internazionale, e quelle del connazionalee del camerunense. Gli altri artisti che hanno esposto le loro opere sono