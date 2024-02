"All You Can Fuck", una donna racconta la sensualità tra gli orrori della prostituzione coatta

Inaugura sabato 16 ottobre nel Mezzanino del WeGil, a Roma,, la mostra diche prende il nome daia tariffa, a disposizione di uomini in cerca di sesso a pagamento, che troviamo a Berlino e un po’ ovunque in, dove la prostituzione è legale fin dagli inizi del Duemila. Sono luoghi in cui, oltre al, per, puoi ‘’consumare’’ le, ragazze costrette anche aal giorno, dalle 16 alle 3 di notte.Adriana Luperto - una delle anime fondatrici della, insieme a Rory Cappelli, Lea Codognato e Emanuela Mollica, galleria nata con l’intento di promuovere esclusivamente l’- racconta attraverso 15 acquerelli su carta di riso, una tecnica dal tocco delicato, le molte storie che tutti i giorni si consumano con orroredi tantee provenienze diverse:italiane, nigeriane, rumene, bulgare, ungheresi. ‘’Ho letto libri, parlato con donne che si sono, ascoltato racconti quasi dell’orrore sulla vita che sono state costrette a fare: quello che sappiamo sulladel corpo di una donna è nulla di fronte all’della realtà.’’ Ci racconta l’artista. ‘’Non ho voluto riportare tutto questo: ho voluto far vedere la loro, la loro, che c’è, sempre, a prescindere da tutto’’.Al tema della prostituzione Luperto ha lavorato col piglio e le tecniche della cronista. Le sue opere - si legge nel catalogo - sono come deiche invitano a riflettere: c’è La bambina, appoggiata a una porta socchiusa, dove aleggia quell’"innocenza dell’infanzia non ancora intaccata dalla crudeltà della vita". Ci sono le donne sedute al margine della strada in attesa, in Pausa oppure la sola sedia vuota a dominare in modo emblematico la scena. Ci sono le Nigeriane che camminano di spalle sullo sfondo di un cielo livido. C’è uno sguardo sugli Anni Trenta con tre donne in guepierre e seno nudo che nella posa ricordano l’intrecciarsi di molte raffigurazioni delle Tre Grazie, dei dipinti antichi.