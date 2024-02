Body shaming, vittime nove adolescenti su dieci. Anche persone adulte fra i "carnefici"

Quasi, almeno una volta, hanno subito, i commenti negativi sull’aspetto fisico. Per circaè praticamente unriceveresul proprio aspetto fisico, che hanno il potere di far sviluppare vergogna o disagio in chi ne è vittima. Chi sono i principali colpevoli? Soprattutto i(così è nel 60% dei casi), ma non manca chi subisce il fenomeno il più delle volte per mano sempre dima di(lo dice l’8%) o addirittura degli(il 20%). La conseguenza più evidente di una così ampia diffusione di questi comportamenti la si può riscontrare nelche hanno molti giovanissimi col: per questo Màt - la Settimana della Salute Mentale che prosegue fino a domenica a Modena e provincia - dedica al tema un seminario al liceo Morando Morandi di Finale Emilia, ": body shaming, pratica quotidiana di esclusione inconsapevole", a cura del Centro di salute mentale di Mirandola e della cooperativa sociale Gulliver. Obiettivo, affrontare il tema del body shaming, soprattutto adolescenziale, e portare a conoscenza di realtà lavorative che praticano l’inclusione sociale.