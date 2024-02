Campus Pride: “I college più omofobi degli Usa hanno tutti un’affiliazione religiosa”

, un'organizzazione americana, ha redatto ladegli Stati Uniti. Una carrellata che ha incluso, il numero più alto da quando l'organizzazione, nel 2015, ha iniziato a mappare la cultura omofobica nel mondo dell'istruzione. Ma come ha scovato e selezionato i Peggiori? Come riporta Campus Pride sul suo sito , per arrivare alla lunga lista di trasgressori l'organizzazione ha seguito essenzialmente. Il primo "si basa sullae sul tracciamento di azioni, pratiche e programmi anti-Lgbtq+". Il secondo, invece, tiene in considerazione "se e quando l'università ha ricevuto o richiesto".Per chi non lo sapesse, il Titolo IX ha una storia complessa e intricata. Approvato per la prima volta sotto gli emendamenti sull'istruzione del 1972, da allora negli Usa ha specificamente"sulla". L'ha interpretato la scriminante del sesso per includere non solo il genere assegnato alla nascita, ma. Ma, nel 2017, l'ha automaticamentedal Titolo IX, aprendo la strada ai conservatori, che stanno spingendo per escludere gli atleti trans dalla partecipazione agli sport universitari. Ironia della sorte, quindi, "un emendamento che avrebbe dovuto promuovere l'uguaglianza è diventatoe i gruppi religiosi che sperano di escludere legalmente gli studenti queer dall’università", dichiara l’organizzazione. Sfogliando la lista di Campus Pride ( clicca qui ) si passano in rassegna: daiassoluti per coppie visibilmente queerall’interno di college, ainel campus. Fino alle richieste, da parte dei college accomunati dall'avere un'affiliazione religiosa, di essere esentati dal Titolo IX per consentire agli istituti disulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dello stato civile, della gravidanza o della ricezione dell'aborto, pur ricevendo fondi federali. Sul sito si scopre che, ad esempio, haappartenenti alla comunità Lgbtq+ presenti nel suo istituto + all'inizio del 2021 e che l'amministrazione dell'università ha anchetra persone dello stesso sesso. Per l'organizzazione che l'ha redatta, questa lista serve come promemoria per mostrare quali sono i progressi che il mondo dell’istruzione deve ancora fare nella direzione dell'inclusione. Ma anche uno strumento per quegli studenti queer che abbiano voglia di candidarsi in questo momento come rappresentanti dei college, perché potrebbe "".