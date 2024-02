Cosmico explorations, tre giorni di incontri nel Chianti per connettere aziende del digital e freelance

"Per" dal 23 al 26 settembre, nel Chianti, si terrà un incontro tra aziende del digitale freelance. La cornice scelta da, è la fattoria La Palagina, dove sei speaker si alterneranno per parlare di design, realtà virtuale, 3D Commerce, blockchain e NFT, ossia i certificati che attestano l'autenticità, l'unicità e la proprietà di un oggetto digitale."Lo scopo è quello di, come la cena in vigna, lo yoga e varie cooking class. Dopo questo difficile periodo, che ci ha costretto a limitare le interazioni sociali, abbiamo capitostimolare il contatto fra realtà eccellenti, per", racconta, managing director di Cosmico. Il core business di questa start up, nata a gennaio 2019, è infatti quello di, che hanno bisogno di realizzare progetti a breve o a lungo termine. I servizi di Cosmico si rivolgono infatti a. Dopo l’esperimento di giugno 2021 con MSC Crociere, che ha dato il via alla prima crociera in Italia per smartworkers, coinvolgendo 50 freelance e 'lavoratori agili' da 10 agenzie e aziende del digital, stavolta Cosmico approda nel Chianti. Durante la tre giorni, tra i relatori, si alterneranno: Luca Mascaro (Sketchin), Matteo Roversi (Imille), Pietro Spagnolo(Imille), Matteo Esposito (Invrsion) con un talk dedicato al percorso dal 3D Commerce alla VR, Riccardo Carnevale (Cointelegraph), che parlerà di Blockchain e NFT e infine Alessio Oriolo (Accenture Interactive).