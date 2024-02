Dalle "teste di moro" alle "teste di queer": lo strappo alla tradizione dell'artista trans Cori Aminta

L’arte è fatta per sconvolgere, ammaliare, ispirare e. In questo senso, l’artista e stylist transgender siciliana,, ha deciso di. Queste opere sono diventate negli anni un, tanto che è molto comune aggirarsi tra Palermo e Catania e vedere questi particolari oggettiDietro alle teste del moro però, c’è una storia di. Intorno al 1100, in un antico quartiere di Palermo, viveva una bellissima ragazza. La fanciulla passava gran parte delle sue giornate a curare le piante sul suo balcone con un’attenzione pari a quella che si dedicherebbe a un figlio. E proprio da quel balcone, la fanciulla. Il ragazzo, folle d’amore, si precipitò dalla ragazza per dichiararsi.colpita da un tale impeto,al giovane appena conosciuto. Il ragazzo però, dopo poco, confessò di, dove ad aspettarlo. La fanciulla, sentendosi tradita, presa dalla rabbia e dalla gelosia, approfittò della notte perspasimante e utilizzò la sua testa per piantare un basilico che avrebbe arricchito il suo terrazzo. Il particolare “vaso” destò subito grande invidia in tutti i vicini di casa che, in tuta risposta, chiesero che venisserouguali a quello della ragazza. Da oggetto di. Questo è il salto creativo di CoriAmenta che nella galleria “SpazioNoto”, proprio nella sua Noto, ha lanciato la sua mostra, una rivisitazione delle classiche teste di moro che, come ha dichiarato l’artista, sono: “volutamente un’interpretazione del mio viso”. Cori è partita dal suo volto per: c’è la versione, o quella “”, strega del nuovo corso Disney, la testa ispirata ae alladegli anni ottanta. “Un grido sulla libertà d’espressione, l’essere cento persone in una. Il moro per me è stato solamente un presto per raccontare la mia vita”. Un taglio nella tela che rompe la tradizione per mostrarciperché, come dice Cori Amenta: “Io sono me stessa in qualsiasi parte del mondo” com’è giusto che sia.