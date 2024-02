Develop-Players aiuta chi ha disturbi di apprendimento con i videogiochi

L'obiettivo di Develop-Players: tutti devono essere i primi della classe

Proffilo, la soluzione ai problemi dell'apprendimento

Eye-Riders, il gioco digitale per allenare l'attenzione

Come partecipare al festival

Una piattaforma di terapia digitale per il potenziamento cognitivo, che punta ad aiutare i bambini e gli adolescenti dai 7 ai 17 anni affetti da Dsa o Adhd che presentano un problema dimostrato in una o più funzioni cognitive.punta a farlo attraverso i videogiochi. La startup produttrice di questo tipo di prodotti di intrattenimento ha come obiettivo quello di aiutare chi hae per questo è una delledel Premio Luce! Startup Inclusiva , che verrà assegnato il prossimo 21 ottobre, nel corso del terzo Festival del canale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.Come emerge da alcuni dati, ilha un disturbo dell'apprendimento , la cui mancata diagnosi causa importanti problemi sociali. Proprio per questo la mission della piattaforma è chiara: un mondo dove tutti possano essere i primi della classe. In che modo? Tutti i giochi applicati proposti da Develop-Players si fondano su tre elementi caratterizzanti: un modello scientifico basato su anni di ricerca, la personalizzazione dell'intervento grazie all'analisi dettagliata del profilo cognitivo di ogni utente e la possibilità di fruizione del gioco in autonomia. L'utilizzo di avanzati algoritmi di machine learning permette infatti di, consentendo così un percorso di crescita graduale ed efficace altrimenti impossibile. Tutti i prodotti della startup si basano su ricerche scientifiche validate e devono superare numerosi test per garantire la massima efficacia e affidabilità.Partendo da questi elementi chiave Develop-Players ha creato, il primopensato in particolare per le persone con bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell'apprendimento , destinato all'uso nelle scuole, insieme ai genitori o agli psicologi. L'obiettivo è quello di promuovere un ambiente di classe e di apprendimento inclusivo, adatto ai diversi stili di ognuno. Impegnandosi a giocare gli utenti ottengono informazioni, che possono essere utilizzate per creare piani di apprendimento e attività su misura. Con soli 20 minuti di gioco, Proffilo utilizza una tecnologia innovativa per identificare lodi ogni individuo, per riconoscere i casi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento e per suggerire le migliori strategie di insegnamento per migliorare le sue capacità cognitive. Che siate psicologi, genitori o insegnanti, è uno strumento essenziale per un insegnamento personalizzato ed efficace.Ma non è tutto: la piattaforma, per aiutare i ragazzi con difficoltà scolastiche , sta realizzando anche, un altroper allenare la capacità di mantenere l'attenzione e migliorare l'abilità di non farsi distrarre da condizioni esterne. Imparare a gestire la propria concentrazione è infatti fondamentale sia a scuola che nella vita di tutti i giorni. Dentro al gioco infatti sono propostiche allenano la capacità di mantenere l'attenzione, migliorano le capacità di distogliersi da ciò che distrae e concentrarsi su ciò che è rilevante. Ogni percorso è finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi visualizzabili e condivisi.? Perché sappiamo che le competenze di attenzione sono implicate in ogni processo cognitivo, dai più semplici ai più complessi, ed è molto importante per favorire l'apprendimento.Vi ricordiamo che per partecipare all’imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 21 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell’evento: clicca qui.