Donne in equilibrio: Ferragamo mette in mostra l’emancipazione negli anni del boom economico

Chi è Wanda Minetti Ferragamo

Il Museo Salvatore Ferragamo

L’emancipazione delle donne fra gli anni Cinquanta e Sessanta passa anche attraverso un'iconica figura femminile che ha legato il suo nome e la sua carriera al Calzolaio delle dive , il primo produttore e stilista a portare le scarpe italiane da Firenze alla ribalta nel mondo: Wanda Miletti , moglie di Salvatore Ferragamo . Ed è nella sede dell'omonimo Museo fiorentino, Palazzo Spini Feroni, che prosegue fino al 18 aprile 2023 la mostra, che nel ricordo sempre vivo di, accende i riflettori sul nuovo ruolo assunto fra gli anni Cinquanta e Sessanta in Italia dalle donne, che andarono progressivamente ad occupare ambiti lavorativi fino ad allora quasi esclusivamente riservati agli uomini: nelle professioni, nella cultura, nell’istruzione, nell’arte, nella scienza, nella politica, nella vita sociale ed imprenditoriale. Curata dalla direttrice del Museo Ferragamo Stefania Ricci e dalla storica, attraverso nove sezioni tematiche la mostra vuole testimoniare il progressivo cammino di emancipazione intrapreso negli anni deldalle donne, impegnate a costruire un nuovo equilibrio fra impegni familiari e attività lavorativa.Un ‘equilibrio’ perfettamente riuscito a Wanda Miletti , classe 1921, moglie giovanissima di Salvatore Ferragamo, il ‘Calzolaio delle Stelle’ (sposato nel 1940 appena diciannovenne mentre lui ne aveva già 42) che nell’agosto del 1960 rimasta vedova a soli 38 anni e madre di sei figli (di cui il più piccolo di soli 3 anni) prese in mano il laboratorio artigianale di calzature del celebre marito trasformandolo, con il supporto dei figli e di fedeli collaboratori, nel brand più rappresentativo e iconico del made in Italy nel mondo per stile ed eleganza.Interprete assoluta di una sorta diWanda riuscì caparbiamente nell’intento di ampliare i settori di produzione dalle calzature nel, creando i primi prodotti nel 1961 con Gilio, il primo profumo Ferragamo e il primo foulard, progettato da Salvatore con l’artistae fatto stampare a Como.Nel 1995 viene fondato il Museo Salvatore Ferragamo e nel 2013 nasce la Fondazione Ferragamo con l’obiettivo di mantener viva una storia imprenditoriale di successo, fatta di valori condivisi in famiglia ed azienda di impegno e rigore morale, da tramandare alle generazioni future. Per saperne di più abbiamo incontrato la direttrice del Museo Ferragamo a Palazzo Spini Feroni e curatrice della mostra,“Avendo sei figli, è probabile che Salvatore Ferragamo pensasse a loro, ma non è da escludere che sperasse nella scelta della moglie di dare continuità all’azienda. Nell’ultimo periodo della sua vita, la inviava in ufficio perché ritirasse la corrispondenza. Un modo dolce per preparare la strada ad una donna, che aveva sempre voluto preservare dai problemi e dalle difficoltà. Quando Wanda si era sposata nel 1940 non aveva ancora diciannove anni. Salvatore era più grande di lei, 23 anni. All’inizio era ammirata dall’uomo e dal successo che aveva ottenuto, ma poi aveva imparato ad amarlo per le sue doti di grande umanità, per la sua gentilezza, la sua generosità. Negli anni Ottanta, molti anni dopo la sua morte, Wanda aveva preso l’abitudine di scrivergli delle lettere, come se ancora fosse vivo, dove gli raccontava quello che era accaduto in famiglia, come erano cresciuti i figli, come si era sviluppata l’azienda. Se oggi ricordiamo ancora Salvatore Ferragamo, la sua storia, se ancora sono conservate le sue celebri creazioni è grazie al ricordo continuo che Wanda Ferragamo ha mantenuto vivo nei suoi figli, nei nipoti e nelle sue amate clienti”.“Wanda Ferragamo era una donna speciale, una persona carismatica, intuitiva e coraggiosa che non amava vantarsi e che, come una donna del suo tempo, era solita dare il merito dei successi agli altri, al marito, ai figli, ai collaboratori. Una donna umile come solo le grandi personalità sanno esserlo, che come un’eroina dell’Ottocento ha sacrificato la sua vita personale per salvaguardare il sogno di Salvatore, mantenere l’azienda che aveva fondato e condividerne lo sviluppo con i figli”.“Più che il paese in cui era nata, la profonda fede religiosa di Wanda è stata trasmessa dal padre, Fulvio Miletti, un uomo severo ma moralmente integro, terziario dell’Ordine Francescano. Dopo la perdita della madre, è stato per Wanda il punto di riferimento”.“I primi anni per Wanda a Firenze non sono stati facili. Non era abituata a mandare avanti una casa da sola con tanto personale di servizio. A Firenze non aveva né parenti, né amicizie e quelle del marito erano molto più grandi di lei. La città le sembrava grigia, rispetto ai colori del proprio paese nel Meridione italiano. Poco a poco ha cominciato ad amarla, fino a non desiderare di vivere in altro luogo. Durante il suo funerale, uno dei figli, Ferruccio ha letto in chiesa una lettera che la madre ha scritto a Firenze e che aveva lasciato detto di leggere il giorno del suo ultimo commiato. Il sindaco di Firenze ha voluto che quella missiva fosse stampata su un totem all’ingresso di Palazzo Vecchio come esempio per i cittadini e per coloro che visitano ogni anno il capoluogo toscano del rispetto che si deve tributare ad un luogo così bello e speciale per la storia dell’umanità”.“Wanda ha guidato la sua azienda con sentimento e passione. Quella cura che tradizionalmente le donne tributano alla propria famiglia, all’educazione dei figli, alla propria casa è stata per Wanda la base per guidare la sua impresa. Cura nel prodotto, nella gestione dei dipendenti, nel servizio alla clientela, nella scelta dei punti vendita, nella conduzione dell’azienda. Wanda Miletti rappresenta un esempio di intelligenza emotiva, che aldilà del genere, può diventare un modello imprenditoriale”.“Abbiamo voluto integrare la mostra con una serie di appuntamenti che affronteranno il tema dell’equilibrio femminile tra ieri e oggi visto sotto vari punti di vista. Gli incontri si svolgeranno tutti i mercoledì pomeriggio (fino al 22 marzo) al museo dalle ore 17 alle ore 19. Sarà possibile (previa prenotazione) partecipare in presenza o seguire la diretta via streaming: si inizia il 18 gennaio con “Scrivere al femminile” condirettore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e la giornalista”.