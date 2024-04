In Cina arriva TongTong, la bambina robot che si prende cura di genitori e nonni

Una bambina, figlia dell’intelligenza artificiale e sviluppata dal BIGAI (Beijing Institute for General Artificial Intelligence) di Pechino, capace di interagire con le persone, di riconoscere “mamma” e “papà” e di svolgere delle mansioni. Si chiama TongTong, o Little girl, vestita di rosa, scarpette rosse e cerchietto in testa. Sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni, durante il Zhongguancun Forum, il tradizionale e prestigioso evento dedicato alla tecnologia e all’innovazione che si terrà a Pechino dal 25 al 29 aprile.

“Il suo sistema mentale e di valori oggi è paragonabile a quello di un bambino di 3 o 4 anni. Man mano che si svilupperà e ripeterà le diverse operazioni, però, diventerà più vivido, vivace e reale, proprio come noi umani. Ve ne accorgerete se tornerete alla fine di quest'anno o l'anno prossimo per sperimentarlo di nuovo”, ha dichiarato al Global Times Zhu Song-Chun, direttore dell’istituto, nonché studioso di fama mondiale.

Una bambina piccola, quindi, capace di assorbire velocemente gli input e quindi affinare la sua interazione con gli umani attraverso l’esplorazione del mondo esterno, fino a sviluppare una certa autonomia in determinate cose. Secondo gli scienziati che l’hanno programmata, in tre anni TongTong potrebbe raggiungere la maturità di una 18enne.

Secondo quanto riportato dai media locali riesce a provare cinque sentimenti: fame, noia, sete, stanchezza e sonno. Ma soprattutto sarebbe in grado di prendersi cura della casa e della sua famiglia, quindi svolgere compiti come può essere quello di pulire una macchia o, crescendo, di versare il tè e altre cose simili.

Sarebbe qui la prospettiva del suo utilizzo. In un Paese in evidente crisi demografica, acuita negli ultimi anni, si pone il problema sociale della compagnia e dell’aiuto in casa per le persone anziane o le coppie senza figli.