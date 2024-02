Educazione nutrizionale: tra i banchi di scuola si impara a stare insieme anche col cibo

L'passa anche per il. E chi può dirlo meglio di noi italiani, che dello stare insieme a tavola abbiamo fatto un'arte e uno stile di vita? E allora di inclusione e alimentazione bisogna iniziare a ragionare fin da piccoli, fin dalla. Da questo intento nasce l'iniziativa, frutto della collaborazione di, azienda leader nella ristorazione collettiva, con il Centro studi e ricerche sulla disabilità e marginalità dell'università Cattolica del Sacro Cuore (), che prenderà il via dal prossimo anno scolastico. L'obiettivo è la realizzazione di percorsi dinelle scuole italiane e la predisposizione del primo programma di educazione alimentare inclusiva.La partnership tra le due realtà è stata stretta in un occasione speciale, ovvero la, istituita dalle Nazioni Unite il 24 gennaio per onorare il ruolo dell'istruzione per la pace e lo sviluppo. E l'istruzione, come abbiamo visto con l'apertura dei programmi scolastici anche all' educazione emotiva , non è fatta solo di italiano, matematica e storia. Il progetto di Elior e CeDisMa si rivolgerà in prima battuta ai docenti delle, oltre che ai loro studenti, e poi coinvolgerà anche le famiglie. L'intento è quello di fornire supporto agli insegnanti stessi nella pianificazione di curricula, specifici per ogni classe di età, che affrontino le principali tematiche legate alla nutrizione, allae all’, insegnando ache si esprime attraverso la cultura alimentare di ognuno. “Siamo consapevoli del ruolo che la ristorazione scolastica può rivestire nell’educazione dei più piccoli e con questo progetto, realizzato in collaborazione con un partner autorevole come CeDisMa, vogliamo supportare gli insegnanti e le famiglie nel promuovere. Siamo certi che con la collaborazione di tutti gli attori impegnati nella formazione dei ragazzi possiamo costruire una società più sana, rispettosa e in grado di valorizzare la diversità in tutte le sue forme” sottolinea Stefano Barassi, direttore operativo education di Elior.Il programma, primo nel suo genere, affronta tutte le diverselegate all’alimentazione in chiave inclusiva, come gli aspetti interculturali, legati alla salute o al benessere di tutti e di ciascun alunno. I docenti, infatti, ogni giorno si trovano ad affrontare numerose e complesse situazioni durante il momento del pasto a scuola: dall'ai, dallealle, ma anchee fragilità marcate. Il progetto punta dunque a supportare tutti loro con materiali e percorsi costruiti ad hoc per lavorare su una maggiore consapevolezza ed educazione delle nuove generazioni. “La collaborazione del Centro Studi e Ricerche dell’Università Cattolica (CeDisMa) con Elior nasce dal comune intento di contribuire alla realizzazione di quell’impresa collettiva, tanto auspicata da Booth e Ainscow (2014), che richiama lae l’impegno concreto che ogni attore della rete sociale deve avere per dare forma ad un autentico progetto inclusivo", sottolinea il professor Luigi d’Alonzo, direttore del CeDisMa. "Ogni interlocutore del processo educativo diviene, infatti, un osservatore privilegiato che, dalla propria prospettiva, è in grado di intercettarenel processo educativo e di intravedere possibili risposte, finalizzate a rimuovere o a ridurre il più possibile ostacoli e a costruire ponti che consentano a ciascuno di esprimere la propria unicità”, conclude d'Alonzo.