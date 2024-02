Energie rinnovabili: la rivoluzione gentile che fa bene all'ambiente e all'occupazione

sul mercato mondiale, dovuta a fattori prodottivi e geopolitici, sta facendo schizzare alle stelle la bolletta energetica di privati cittadini ed aziende, con non poche preoccupazioni sul fronte del rialzo dei prezzi anche dei generi di primissimo consumo. Uno scenario allarmante che però va messo in parallelo conche stanno arrivando sul fronte delle. Secondo i dati pubblicati nel World Energy Transitions Outlook dall’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) appare infatti evidente come, anche nelle difficoltà e negli scompensi generati dalla pandemia, i sistemi basati sulle energie rinnovabili hanno dimostrato una grande capacità di tenuta, anche grazie alle nuove tecnologie che stanno aumentando l’efficienza e la conservazione dell’energia prodotta. Il risultato è che negli ultimi sette anni è stata prodottacombinati, tanto che un livello record di 260 gigawatt (GW) di capacità di generazione basata sulle energie rinnovabili è stato aggiunto globalmente nel 2020, più di quattro volte la capacità aggiunta da altre fonti.che procede a ritmi maggiori di quelli preventivati e sta creando ricadute interessanti anche sul: dei 58 milioni di posti di lavoro nel settore energetico in tutto il mondo nel 2019, circa il 20% era infatti nel settore delle rinnovabili.Più nello specifico, l’occupazione è cresciuta da 7,3 milioni nel 2012, quando Irena ha iniziato a monitorare i posti di lavoro nelle rinnovabili, a. Posti di lavoro utili a contenere le perdite generali dovute alla crescente automazione, alla mancanza di competitività di alcuni combustibili e al cambiamento del mercato. Non è secondario inoltre notare come, rispetto al 22% nel petrolio e nel gas. Segno che il progresso, anche in termini di gender gap, passa attraverso l’adizione di una maggiore sostenibilità ambientale. Ma la scommessa sulle energie rinnovabili è fondamentale anche in chiave strategica. Non meno dell’, mentre ogni nazione possiede unche può essere sfruttato per una maggiore sicurezza e indipendenza energetica, sempre più ad un costo minore. Ovviamente serve che queste opportunità non rimangano relegate ad un ristretto numero di Paesi ma siano condivise su scala globale. Al momento, ad esempio,rappresenta solo l’1% del totale globale delle nuove capacità rinnovabili. Un paradosso in un continente dove le risorse naturali per produrre energia sono enormi, e che ha un enorme bisogno di un più ampio accesso all’energia per sostenere lo sviluppo economico e sociale. Contribuendo all’obiettivo di contenere il riscaldamento globale a 1,5° C entro il 2050.