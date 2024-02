Festival di Luce! Svelati gli ospiti della terza edizione

I protagonisti della terza edizione del festival di Luce!

annunciano gli ospiti, della terza edizione del festival di Luce! Il ministroaprirà l'evento. Tra gli ospiti- La fisica che ci piace.un evento gratuito e aperto al pubblico per scoprire le nuove frontiere dell'inclusione e della coesione sociale. Il sito del Gruppo Monrif rinnova l’appuntamento con la sua community nella storica cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze: storie, grandi inchieste e opinioni con i personaggi che cambiano in modo positivo il nostro Paese. Il prossimo 21 ottobre la community di LUCE! e tutti i cittadini sono invitati a partecipare all’evento organizzato nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze: una giornata di talk, dibattiti, musica con tanti ospiti e creator provenienti dal mondo dell'economia, della politica e dello spettacolo.raccontati attraverso le storie di persone e aziende che ogni giorno si impegnano per questo cambiamento.Il Ministroaprirà l’evento con un incontro con gli studenti delle scuole, al quale seguiranno gli interventi di- cantante, attrice e autrice;(La Fisica Che Ci Piace) - fisico, musicista, docente, youtuber e tiktoker;- Founder & CEO di Satispay;- Rettrice del Politecnico di Milano;, Rettrice della Scuola Sant'Anna di Pisa.- uno dei massimi esperti al mondo di politiche tecnologiche, imprenditore, scrittore, docente universitario;- preside della classe di Scienze sociali della Scuola Sant'Anna di Pisa;, cantante, scrittrice e attrice; le testimonial Mundys- direttrice d'orchestra e pianista di fama internazionale e– cantante, compositrice e autrice;, Sindaco del Comune di Firenze,Presidente della Regione Toscana;- Head of Group Diversity, Equity and Inclusion di UniCredit.A loro si affiancheranno altri nomi dell’imprenditoria, della cultura e della società civile che dialogheranno con la Direttricee con le firme di punta delle testate Monrif. La Festa sarà condotta da- volto di Sky TG24 protagonista fin dalla prima edizione, e da- giornalista, scrittore e autore televisivo.All’interno del programma della giornata verranno inseriti due eventi speciali: uno spazio dedicato ai, ideato in collaborazione con la Fondazione Pinocchio, e l’assegnazione del “Premio Luce! Startup Inclusiva” . Il Premio, nato con lo scopo di valorizzare le aziende italiane che si sono distinte per progetti altamente innovativi e di ricerca nei campi dell’inclusione sociale, la battaglia contro il gender gap, la sostenibilità ambientale e diritti civili, è realizzato in collaborazione con “Luce! è cresciuto molto nei suoi tre anni di vita: sono tanti gli artisti, gli intellettuali e i politici che ci hanno accompagnato in questo percorso che punta a far ‘luce’ sui temi dell’inclusione e della diversità. - dichiara, Direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, ll Giorno e Luce! Il canale digitale raccoglie e valorizza tutte quelleche ci permettono di aprire gli occhi sulla complessità del nostro tempo, sulle sue sfide economiche e sociali, sul cambiamento che impone prospettive sempre nuove sul presente: i giovani, il lavoro, la famiglia, i sentimenti. Il festival anche quest’anno, sarà un moltiplicatore di empatia attraverso l’incontro e il confronto tra i nostri lettori, i protagonisti delle storie e i membri del Comitato Scientifico.” È realizzato in collaborazione con iled è sostenuto da(main partner dell’evento),, partner che hanno creduto nel progetto e contribuiscono, insieme agli esponenti del board, alle riflessioni etiche, stimolo per intercettare e cavalcare il cambiamento.Il 21 ottobre LUCE! sarà anchedistribuito gratuitamente con Qn Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno. Le storie più avvincenti e commoventi, le battaglie per i diritti, le lezioni di inclusione, i racconti dei membri del board: dal web all’edicola, un numero da collezione per raggiungere veramente tutti.Per partecipare al Festival e rimanere aggiornati sul programma è necessario iscriversi sul sito dell’evento, clicca qui.