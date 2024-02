Forti, coraggiose, cocciute, complicate, dolci, perspicaci, fragili: le donne nei fumetti non sono (più) soltanto pin up

"Le ragazze non leggono fumetti"

In Italia poche, ma non silenziose

Giappone evoluto, stereotipi negli States

Rivoluzione Wonder Woman

Non solo pin up. Ledevono apparire per, non il riflesso di una rappresentazione tutta maschile. "C’è voluto un secolo, ma il femminismo è oggi ampiamente accettato dalle giovani donne negli Usa, e il momento di Wonder Woman è tornato". Se a dirlo è una leggenda vivente del calibro didev’essere vero. Laa disegnare per lala super eroina a strisce creata dallo psicologo William Moulton Marston nel 1941, ha curato con Kim Munson: una collettiva di 25 artiste che hanno fatto la storia del fumetto nordamericano, promossa dall’ambasciata degli Stati Uniti in Italia e co-prodotta da ARF! Festival e Comicon, in programma da venerdì prossimo all’11 luglio a Palazzo Merulana, Roma."Nell’industria del comics americano- ironizza- . Questa diventava una scusa per non pubblicare storie al femminile. Del resto se non si produce nulla è evidente che nessuno leggerà". Le cose sono cambiate, accanto alle tavole di questa icona militante del fumetto underground e dell’attivismo femminista, saranno esposte nella Capitale opere originali di(vincitrici dell’Eisner Award per il loro lavoro su World of Wakanda della Marvel, serie spin-off di Black Panther di Ta-Nehisi Coates), di Colleen Doran, diautrice del successo editoriale "La mia cosa preferita sono idicome vignettista del Washington Post e tante altre donne che, dal fumetto vintage degli anni ’50 alpiù autoriale, hanno esplorato temi come amore, sessualità, creatività, discriminazione, indipendenza, attraversa la psichedelia degli anni ’70 fino alla scena contemporanea mainstream di Marvel e Dc Comics. Da oltre un secolo il fumetto è una delle presenze costanti su riviste, sugli scaffali delle librerie, nelle edicole; con l’avvento di Internet, il web è diventato una vetrina galattica. Pubblicati agli albori per il divertimento dei bambini, i fumetti hanno ben presto iniziato a rivolgersi anche agli adulti, con i linguaggi della satira, del giallo o del reportage – oggi nella forma di graphic novel, lavori seriali, webcomic o autoproduzioni - mostrando le potenzialità di un linguaggio facilmente comprensibile a un pubblico sempre più eterogeneo.Nel corso dei decenni, le donne sono sempre state presenti nel fumetto italiano: a partire da, l’ideatrice del Corriere dei Piccoli, il primo settimanale che nel lontano 1908 venne dedicato al fumetto in Italia. E se negli anni Quaranta esordisce, considerata la prima fumettista italiana, sempre donne sono le creatrici di uno dei personaggi più iconici della nona arte, Diabolik, nato dalle menti di; così come l’iconica rivista Linus ebbe negli anni Ottantacome direttrice. Tuttavia le “matite“ al femminile restano in netta minoranza: secondo una recente indagine del gruppo di ricerca MeFu – Mestieri del Fumetto le, fumettiste sfiorano appena ildegli autori in attività. Poche ma non silenziose: le donne del fumetto sanno farsi sentire, sia comesia come. Prova ne sono autrici come, che insieme a Francesco Satta e Luca De Santis ha realizzato, graphic novel dedicata alla scrittrice anarchica, che ne "La Casati. La musa egoista" ripercorre la vita della celebre nobildonna e mecenate italiana;, interprete con disegni e parole dei versi di, che hanno raccontato la storia della coraggiosa, la testimone di giustizia uccisa dalla ‘ndrangheta;, autrice di "… e noi dove eravamo?" racconta con tono lieve e soprattutto divertente attraverso, quella parte della storia “fatta e raccontata dai maschi“ che finora è stata taciuta. E non si contano le testate che ospitano firme di ottime disegnatrici, brillanti sceneggiatrici e autrici complete (), e anche il marketing ha cominciato a considerare quello femminile come target di cui il mercato non può non tenere conto.Ne sanno qualcosache hanno dato vita ai(i manga indirizzati ad un pubblico prettamente di adolescenti e ragazze) i primi prodotti editoriali fumettistici a prendere in considerazione le giovani lettrici. Spostando l’obiettivo sugli, il mercato è tutt’ora molto diverso, incentrato su un’egemonia di un: alle donne, soprattutto in passato, veniva riservato molto meno spazio, e le protagoniste dei fumetti appaiono modellate su una serie di: pose ammiccanti, costumi succinti, forme e curve inverosimili, atteggiamenti aggressivi o sottomessi. Involucri accattivanti per attirare l’attenzione maschile, ma sul fronte del ruolo, limitato alla funzione di. Con le dovute eccezioni, in questi fumetti convivono due tipologie di personaggi: la, che incarna il modello di donna indifesa e inerme, e la, caratterizzata da atteggiamenti maschili, a eccezione dei tratti estetici, contraddistinti da curve mozzafiato.Poi è arrivata lei, e le cose sono cambiate. Da oltre settant’anni- considerata simbolo die recentemente nominata ambasciatrice simbolica dell’Onu - è titolare di una sua testata. L’inizio del cambiamento... Polemiche e accuse di sessismo innescate dalla serie die di, hanno spinto la Dc Comics ad aggiustare il tiro e a dare il giusto rilievo alle sue eroine. Donne con i loro pregi e i loro difetti: ladi Wonder Woman, ildi Batwoman, ladi Valentina, ladi Jessica Jones, ladi Hachi, ladi Julia, ladi Martina, ladi Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti. Storie e personaggi capaci di rappresentare a 360 gradi l’evoluzione dell’universo femminile, che non è certo fatto solo di pin up.