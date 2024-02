Giornata mondiale della libertà di stampa: fare informazione è ancora un lavoro pericoloso

Ogni anno ilsi celebra la. Istituita nel 1993 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per evidenziare l'importanza del valore nell'esercizio della professione, la giornata vuole essere un appuntamento annuale per ricordare ai governi il lorodi sostenere e far rispettare la libertà di parola sancita dall'Una libertà tanto cara quanto: in molti Stati del mondo non solo viene ostacolata, ma può anchedi chi la pratica. Dall'inizio del 2021 sono già stati. A testimoniarlo il resoconto annuale stilato da. Ma cresce anche il numero di giornalisti aggrediti verbalmente o fisicamente. ''In troppi Paesi giornalisti e operatori dei media affrontano, semplicemente per fare il loro lavoro - ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite,- Esorto tutti i Governi a fare tutto ciò che è in loro potere per supportare media liberi, indipendenti e diversificati''. I dati delevidenziano un calo drammatico nell'e un aumento degli. Nella classifica dei Paesi in cui questo indice è peggiorato rispetto al 2020 troviamo al primo posto l'Iran, seguito da Laos e Malaysia. A influire anche la: in molte nazioni la gestione dell'emergenza è stata usata come motivo per bloccare l'accesso dei giornalisti alle fonti di informazione e ai resoconti. Numerosi giornalisti, in Cina, Iran ed Egitto, sono statio sono stati arrestati, per avercausata dal coronavirus o, al contrario, per aver riportato dda quelli ufficiali delle autorità. "Minacciare un giornalista significa- ha commentato il presidente dell'Europarlamento,- Senza una stampa indipendente non esiste una vera democrazia. Il Parlamento europeo è al fianco di tutti i giornalisti che subiscono intimidazioni mentre svolgono il loro lavoro". Come ad esempio gli oltre 60 professionisti minacciati dalla mafia o dai gruppi neo fascisti, segnala la Federazione nazionale della stampa, o tutti coloro che hanno denunciato intimidazioni o aggressioni da parte dei negazionisti del coronavirus. In Europa, sul fronte della libertà di stampa, la situazione è sicuramente migliore. Però con le dovute eccezioni. Tra idove la, con Norvegia, Finlandia e Svezia in testa. Meno bene, invece, l’, che rimane ferma al. Secondo il segretario generale della Fnsi"è il risultato della situazione in cui si trovano numerosi colleghi minacciati, alcuni dei quali, e dello stallo in cui versano le proposte di legge di tutela del diritto di cronaca e della professione". E sulla tutela dei diritti fondamentali dei giornalisti si è espresso il presidente della Camera,: "La nostra Costituzione garantisce la libertà di espressione. Ci sono molteche condivido e penso possano essere oggetto di discussione, in questa legislatura, da parte del Parlamento. Tra le più importanti c'èper i giornalisti". Allo stesso presidente verrà inviato "il dossier sui, sui cronisti minacciati, sulle querele bavaglio e sull'equo compenso degli ultimi, perché non è possibile che ci siano giornalisti che guadagnano 5 euro lavorando in" ha detto il presidente del sindacato nazionale della stampa,, da Trento, durante la manifestazione per i 12incarcerati dopo aver raccontato le proteste contro il presidente Lukasenko.