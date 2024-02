Greta Thunberg dona 100mila euro all'Oms per i vaccini. “Dobbiamo aiutare i più vulnerabili”

al programma Covax per l’accesso globale al vaccino contro il Covid-19. La giovane, che non ha mai nascosto di soffrire della Sindrome di Asperger, si schiera ancora una volta dalla parte dei più 'deboli', in questo caso non più foreste, mari e in generale l'ambiente ma gli essere umani più vulnerabili.

L'attivista per il clima, ispiratrice del movimento globale dei "Fridays for Future", ha deciso di donareLa somma andrà all', a sostegno del programma internazionale che ha come obiettivo l'equa distribuzione delle dosi. La diciottenne svedese ha denunciato l'enorme diversità di trattamento sanitario tra i Paesi ricchi e quelli più poveri. "La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia che è- ha detto Thunberg -. Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta al coronavirus. Proprio come con la crisi climatica, dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili". "- ha aggiunto - offre il percorso migliore per garantire una vera equità del vaccino e una via d’uscita dalla pandemia". La cospicua donazione arriverà dai premi che laha ricevuto per il suo sostegno all'azione sul cambiamento climatico. Il direttore generale dell'Oms,, ha voluto ringraziare personalmente Greta per il suo gesto: "Il suo forte sostegno all'equità dei vaccini per combattere la pandemia dimostra, ancora una volta, il suo impegno a rendere il nostro mondo un posto piùper tutte le persone". "Un segnale importante per i- ha detto invece, amministratore delegato della Fondazione Oms -. Il dono di Greta mostra come noi, come comunità globale, dobbiamo unirci per garantire che, ovunque abbiano accesso ai vaccini Covid-19. Ognuno di noi può fare la propria parte. La Fondazione Oms si impegna a lavorare fianco a fianco con tutti coloro chequesta visione", ha aggiunto.