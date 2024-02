Ha 33 anni, ama il ragù, lavora da Decathlon. E ha la sindrome di Down

The Hiring Chain: la catena delle assunzioni

. Inizia così il messaggio scritto suda un suo collega di lavoro presso la. Niente di speciale, apparentemente. Tobia, però, ha lae il post appare proprio in occasione della Giornata Mondiale dedicata a questa malattia genetica, il 21 marzo 2021. Per l’occasione il Coordinamento nazionale delle associazioni delle persone con sindrome di Down () ha lanciato la campagna di sensibilizzazione internazionaleAttraverso un video con la voce inconfondibile della, viene raccontata la: un fornaio assume una ragazza con sindrome di Down, la quale viene notata da una avvocatessa, che a sua volta assume un assistente con la sindrome, che viene visto da un dentista che frequenta il suo studio. Anche lui assume un collaboratore con la sindrome di Down, e una sua paziente imprenditrice agricola la vede e continua la pratica virtuosa, imitata da un suo cliente che fa il barbiere. Quanto più le persone con sD vengono viste al lavoro tanto più sono riconosciute come dipendenti di valore. Partner dell’iniziativa è stato LinkedIn, social network specializzato nella valorizzazione delle competenze lavorative: il video è stato visualizzato da migliaia di persone e sul social si sono moltiplicati i commenti e le storie di dirigenti e dipendenti di imprese (da Intesa SanPaolo a Dual, da Adecco ad AQuest) a conferma di quanto. Un esempio? Proprio quello di Decathlon.

Un messaggio social: e la storia di Tobia diventa virale

Così anche l’addetto alla gestione del personale del punto vendita di Bologna ha deciso di raccontare chi è Tobia e il suo ruolo all’interno del negozio.dopo aver svolto un tirocinio con ile oggi ènel reparto degli sport collettivi. Un traguardo importante, riconosciuto anche dai clienti e dal resto dello staff: “Quando lo incontri in negozio è impossibile non fermarsi per parlare o semplicemente scambiarsi un saluto”. Ma per Tobia l’aspetto fondamentale non è tanto la qualifica quanto il poter essere autonomo:. Una banalità per tutti gli altri, un gesto importantissimo per lui. Che lo rende veramente uguale a qualsiasi altro ragazzo della sua età, anzi ancor più meritevole per la sua volontà di far bene, il suo impegno e la sua curiosità. Perché