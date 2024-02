I senza memoria con la vita dentro. “Il mio nome è Alzheimer”, docufilm "senza mediazioni"

"Senza mediazioni né rimozioni"

"Le donerei metà del mio cervello"

"Io ci sono. E sono vivo"

“Lalla, come si chiamano i nostri figli?” E’ l’inizio de “”, il docufilm, girato in presa diretta neldi Roma, vincitore del premio speciale della giuria, al Ferrara Film Festival.sono gli autori e i registi del racconto commovente e ironico dei “senza memoria” con la vita dentro. Le splendide immagini sono di, che ha curato anche il montaggio. Il documentario, prodotto dalla D4 per la Fondazione Roma, viene presentato il 20 settembre nell’arena all’aperto della Casa del Cinema di Roma ae, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer. La proiezione, prevista per le 20, sarà preceduta da un dibattito con il presidente onorario della Fondazione Roma,, i registi, con la partecipazione della psicoterapeuta e presidente della Fondazione Movimento Bambino, di familiari e operatori del Villaggio.“Per la prima volta”, dicono gli autori Raffaella Regoli e Antonello Sette, “possiamo, il racconto delle donne e degli uomini colpiti da una malattia terribile e apparentemente senza speranza. Per scoprire che l’unica cura conosciuta resta l’amore”. Le immagini, le voci, le canzoni, si entra dentro il Villaggio, per sfiorare la vita quotidiana dei malati di Alzheimer. E, nella sua forma più vera e struggente, è il leitmotiv di tutto il film. La stessa ragione che ha spinto il presidente Emmanuele Emanuele, dopo non poche difficoltà, a realizzare il suo sogno, quello di “i”, come lui stesso racconta nel film, per far nascere questoche porta il suo nome, sul. Un progetto"Vi affezionerete come noi agli ospiti, ai loro familiari, agli operatori, perchécon la memoria, finanche i nomi dei figli, del marito, della moglie, di se stessi, ma non quel filo di. Bruno va trovare Katy tutti i giorni. “Se potessi”, spiega commosso, “mi farei operare e”. E lei uscendo per un attimo dal torpore che non le cancella l’anima, gli risponde: “Tu ti priveresti di una tua cosa per me?”. E poi l’amore diper il padre, che un tempo era la sua guida e ora ha solo un disperato bisogno di lei, anche se non sa che quella donna è sua figlia. Eche si commuove davanti ai disegni chefaceva quando era un’apprezzata modista. “E’ dolcissima”, ripete fra le lacrime. E lei gli chiede, ansiosa come una donna ancora innamorata: “Davvero?”.E poi c’è il contesto, la vita di tutti i giorni, gli operatori che si prodigano oltre la professionalità, perché “l’unica cura è l’amore”, le attività: la musica, la danza, il teatro, la pittura, la palestra, il bar, il parrucchiere, il minimarket dove si fa la spesa, il pranzo, le case, divise secondo, che ricalcano le esperienze di tante vite un tempo diverse:. E soprattutto ci sono loro, i veri protagonisti del docufilm, i malati di Alzheimer, che, da strappare più di un sorriso, che raccontano spezzoni di, di, die di. Quella che resiste alla fatica di dover vivere nonostante la perdita più pesante: quella della propria storia e della propria identità. Il docufilm “Il mio nome è Alzheimer” restituisce a tutti loro un Nome, una voce, la dignità, la possibilità di poter ancora concepire e gridare “