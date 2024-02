Il re della Savana è in pericolo. L'allarme del Wwf: "Minacce da bracconaggio e distruzione dell'habitat"

Le minacce per i leoni: l'uomo è tra le principali

Il contributo al mantenimento dell'ecosistema

oggi in tutto il continente africano (erano 200mila agli inizi del ‘900), condal 2000 ad oggi. A questo si aggiunga poi laoriginario e il degrado dell’habitat, causati principalmente dall’incremento della popolazione umana e dalla sempre maggiore diffusione delle infrastrutture. Nella, che si celebra ogni anno il 10 agosto, il WWF lancia l’allarme per il futuro di un animale che simboleggia per antonomasia la forza ed il coraggio, tanto che la IUCN classifica oramai i leoni come una specie “vulnerabile” ed in continuo calo numerico.Oggi i leoni sono presenti in 27 Paesi africani, ma solo in 7 di questi si contano popolazioni con più di 1.000 individui. La specie è invece ormaidel suo areale di origine. Oltre alle cause già elencate, secondo quanto denuncia il WWF, i leoni sono messi sotto in pericolo “dalladi alcune delle sue, dal(causato in primis dalle predazioni a danno del bestiame domestico) e il bracconaggio, legato anche al commercio illegale di pellicce e altre parti del corpo, utilizzate per la medicina tradizionale cinese, in sostituzione dei prodotti derivanti dalla tigre, sempre più difficili e costosi da reperire. Questo nonostante la specie sia inserita dal 1975 nella(la Convenzione internazionale che regola il commercio di animali e piante e loro parti)”. Altra minaccia, che mette a rischio la conservazione sul lungo termine di questo felino èe la conseguente perdita di diversità genetica, causate dalla frammentazione dell’habitat e dalla presenza di popolazioni sempre più piccole e isolate tra loro."Conservare i leoni non significa solamente salvaguardare una specie, ma molto di più. Glidove vive il leone generano beni e servizi che garantiscono il benessere di più di 300 milioni di persone nell’Africa sub-sahariana, fornendo servizi essenziali come l’acqua per le città in rapida crescita" dice ancora l'organizzazione. "Nello specifico, i leoni contribuiscono direttamente ai servizi ecosistemici innanzitutto perché sono animali iconici in grado dinelle aree dove vive, contribuendo dunque a muovere le economie di molti Paesi africani". Senza contare che "alcuni studi stimano che le aree di presenza del leone forniscano circa l’11% dei servizi ecosistemici legati al, alla protezione delle coste e alla mitigazione degli effetti delle alluvioni”.Al contrario di quanto si crede, inoltre, il report WWF-UNEP di luglio suidimostra come la convivenza tra attività umane e leoni sia possibile. È quanto accade, ad esempio, nell’protetta di, all’interno del quale è ospitato circa ildi leoni africani, e dove un approccio integrato ha prodotto prima una diminuzione e poi l’azzeramento del numero di uccisioni illegale di leoni. Qui, testimonia l’associazione ambientalista "il cambio di rotta e la mitigazione del conflitto è stata possibile grazie a specifici recinti di protezione per il bestiame e sistemi di illuminazione, atti ad allontanare i leoni dagli allevamenti. Questi strumenti di prevenzione, messi in campo all’interno dell’area protetta, dimostrano come una soluzione non cruenta al conflitto esiste". Insomma, salvare i leoni è non solo bello ma anche utile. Come fare? Semplice, dice il WWF, "ognuno puòsimbolicamente un leone e sostenendo i progetti che il WWF porta avanti per la tutela della specie".