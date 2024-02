Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oregon Zoo (@oregonzoo)

Juno, l'adorabile lontra di 9 anni che gioca a basket. Lo zoo dell'Oregon ha il suo Michael Jordan. E' lui la vera attrazione del parco e... non sbaglia mai un tiro. Si tratta di un esemplare di 9 anni che da tempo vive in cattività. In breve è già una star del web dopo la diffusione di un video registrato e poi diffuso in rete, che ha già fatto un boom di condivisioni, in cui la bestiola lancia la palla con le sue zampette e incredibilmente centra il canestro. Sono state le stesse guardie del parco a insegnare al simpatico animalettoalcuni anni fa per esercitare l'articolazione del gomito per attenuareL'animale è stato salvato quando ancora era solosulle coste della California: era stato portato dai suoi salvatori all'acquario di Monterey Bay dove sono iniziate le cure di riabilitazione dell'esemplare che versava in pessime condizioni. Ma oggi ha trovato una nuova casa: un rifugio sicuro dove poter vivere tranquilla e divertirsi con la sua più grande passione: il basket. "Adora", riferisce la responsabile dello zoo dell'Oregon. "Tutte le volte che le diamo una palla per allenarsi ed è molto eccitata all'idea di mettersi all'opera. Ed è anche molto brava!".Il video la mostra mentre mette a segno un tiro, centrando un cerchio personalizzato sulla parete rocciosa del suo habitat, seguito rapidamente da un replay al rallentatore. Gli operatori sanitari dello zoo hanno insegnato al mustelide a schiacciare come forma di esercizio per mantenere agili le articolazioni del gomito. Il 'buffo tipo' si allenava in una piscina separata, fino a quando il personale non ha recentemente installato un canestro nel suo habitat rivolto al pubblico in modo che potesse mostrare le sue abilità.“Gli ospiti dello zoo abbastanza fortunati da assistere a una delle sue sessioni di allenamento possono vedere alcune emozionanti evoluzioni sportive: non sono richiesti biglietti per le finali NBA!” hanno detto i funzionari in un video del 9 giugno postato su Facebook. “Qualcuno pensa che LeBron James potrebbe imparare qualcosa da lei?”, ha ironizzato un fan fra i commenti. “Bel tiro! Grande forma!!”, ha scritto un altro. Il mammifero anfibio ha sessioni di allenamento ogni giorno, durante le quali può infilare i piccoli palloni da basket nel suo canestro, se ne ha voglia. Successivamente, fa rifornimento con alcuni dei suoi frutti di mare freschi preferiti, hanno detto i funzionari.“L'esemplare fa parte di una dinastia di basket di mammiferi marini allo zoo - hanno detto gli addetti ai lavori - . Anni fa, gli assistenti del parco dell’Oregon hanno addestrato laa schiacciare come un modo per esercitare le articolazioni artritiche del gomito della lontra anziana". Eddie, che aveva quasi 21 anni quando è morto nel 2018, era una delle lontre marine più antiche conosciute al mondo e si è guadagnato fama mondiale per le sue capacità di schiacciare. “La nostra nuova star ha 9 anni ed è relativamente giovane per la sua specie, comunque il suo addestramento aiuta a prevenire l’artrite - spiegano i funzionari - . Ha vissuto la maggior parte della sua vita allo zoo dell’Oregon dopo essere rimasta orfana con altri due esemplari -- al largo della costa della California“. Prima i tre esemplari sono andati al programma di salvataggio e cura del Monterey Bay Aquarium , dove l’obiettivo era riabilitarli. Ma non potevano essere assegnati a una madre "adottiva", ritenendoli non rilasciabili dal Servizio Fish and Wildlife degli Stati Uniti, hanno detto i funzionari. Le lontre marine un tempo erano abbondanti sulla costa dell’Oregon, ma furono cacciate fino all’estinzione nel 1900. Lo zoo sta lavorando per riportarli indietro attraverso una partnership con un’organizzazione no profit avviata dalla tribù che guida lo sforzo di reintroduzione, l’Alleanza Elakha. "Il loro ripristino aiuterebbe a proteggere gli ecosistemi marini dello stato", hanno detto i funzionari.