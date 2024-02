Kahina Bahloul, prima imam di Francia: "L'Islam è libertà. Non porto il velo e in moschea donne e uomini pregano insieme"

Anche oggi che occupa un'importante spazio nel dibattito pubblico d'oltralpe, Kahima continua la sua battaglia. Soprattutto perché negli ultimi mesi si è riacceso il dibattito sulla laicità e sul posto che occupa la religione nella società francese. Secondo un sondaggio pubblicato l'anno scorso, il 74% dei musulmani sotto i 25 anni mette l'Islam al di sopra della Repubblica, mentre il 45% crede che la loro religione non sia compatibile con i valori della società. Nel frattempo anche il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato guerra a quello che ha chiamato "separatismo islamista". La sua amministrazione ha annunciato la chiusura delle moschee, ha aperto indagini sul finanziamento delle istituzioni religiose e ha invitato i rappresentanti musulmani a firmare una carta sui principi della Repubblica. "Viviamo ancora su un pensiero che è stato prodotto nel Medioevo - dice Bahloul -. Oggi questo non è più possibile. Credo che per uscire da questa crisi i musulmani debbano riappropriarsi dei loro testi e darsi il permesso di leggerli, per interpretarli con gli strumenti che abbiamo oggi nel XXI secolo" .

La sua biografia, appena pubblicata, si intitola(Il mio Islam, la mia libertà), perché i valori della libertà e del rispetto di uomini e donne, della parità di genere, la guidano nella sua attività. Lei è, una delle solein Francia, la prima ad arrivare a ricoprire questo importante ruolo. Con spirito riformista la 42enne guida la preghiera nella, avanguardia religiosa nel 12ème arrondissement, ex quartiere popolare di Parigi."Non mi sono svegliata una mattina e ho deciso che volevo diventare un imam - spiega Bahloul - L'Islam è prima di tutto una forma di spiritualità, come tutte le religioni, è unche ci porta prima a una migliore conoscenza di noi stessi e poi a interrogarci sul nostro rapporto con il mondo e con la diversità che ci circonda". Nata nella capitale francese, Kahina Bahloul racchiude in séreligiose ed etniche: padre algerino e madre francese, sua nonna è un’ebrea polacca e suo nonno un cattolico. A 24 anni lascia l’, dove ha trascorso l'infanzia, per tornare a Parigi. Nel Paese magrebino ha iniziato a studiare Giurisprudenza e lì ha vissuto anche il 'decennio nero' degli attacchi terroristici. In "Mon Islam, ma liberté" Kahina racconta la sua personale sfida con una fede che parte da lontano (anche geograficamente) e porta con sé, nella Francia degli ultimi anni, una. Charlie Hebdo, Bataclan, Nizza, l’Hyper cacher di Porte Vincennes: eventi che hanno disegnato un'immagine dell'Islam violento e spietato, che si è diffusa in tutto il mondo occidentale. "Allora ho sentito la necessità di far conoscere il- racconta - Non per ragioni politiche ma perché se la Francia si divide, il mondo si divide, l’uomo si divide". Nel 2019 diventain Francia. Da lì prende vita l'idea di unae egualitaria. Dove Uomini e donne possano, nella stessa stanza. Senza alcuna disparità di trattamento. Ma il Paese è profondamente segnato e per Bahloul la strada appare fin da subito in salita: "sono stata minacciata. Sono stata oggetto di insulti, per lo più sessisti. Sì, devi essere unaper affrontare tutto questo e seguire la tua strada". Lei,, è sicuramente una guerriera. Che non ha paura di rompere le tradizioni senza tradire il proprio credo. Kahina Bahloule pensa che il suo possa essere un esempio per altre ragazze e donne adulte, in Francia e non solo. "Oggi siamo tre imam in Francia, ma vedo sempre più donne che si interessano all’imamato e si rendono conto che le donne devono avere".