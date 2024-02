La foresta di sequoie torna alle tribù native: a loro il compito di proteggere e guarire la terra

Nascosti nella contea di Mendocino, nel nord della, si trovanofrastagliata, costellati dai ceppi fantasma diraccolte durante il boom del disboscamento, che hasulla costa occidentale. Ma circa 200 di questi acri sono ancora densi di alberi antichi, che sono stati risparmiati dal taglio. La terra era il terreno di caccia, di pesca e cerimoniale di generazioni dicome i Sinkyone, fino a quando gran parte di queste sono state cacciate dai coloni europei. Martedì 25 gennaio, però, un'organizzazione no-profit californiana che si occupa di preservare le sequoie ha annunciato che sta finalmente riunendo la terra e i suoi abitanti originari. La, infatti, dal 2006 era in contatto con la famiglia di taglialegna californiana che possedeva il terreno da generazioni. Sam Hodder, amministratore delegato della no-profit, ha spiegato che dopo anni di trattative con i proprietari la Redwoods League è stata in grado di acquistare il terreno nel 2020 per 3,55 milioni di dollari, denaro che è stato donato loro dalla Pacific Gas & Electric Company come parte del suo programma per mitigare i. Ora la porzione di foresta passerà in mano all', un gruppo di 10 tribù native i cui antenati sono stati "allontanati con la forza" dalla terra in passato. Queste sarannoin collaborazione con l'associazione, che si occupa di proteggere e preservare le foreste di sequoie dal 1918."Abbiamo pensato che il modo migliore per proteggere equesta terra, in modo permanente, sia attraverso la tutela tribale", ha detto Hodder. "In questo caso, abbiamo l'opportunità die delle comunità ad esso collegate". Per oltre 175 anni i membri delle tribù rappresentate dal consiglio non hanno avuto accesso alla foresta sacra, che avevano usato per la. "È raro che queste terre ritornino ai popoli originari di quei luoghi", ha specificato Hawk Rosales, indigeno ex direttore esecutivo del Consiglio Intertribale Sinkyone Wilderness. "Abbiamo un impegno e un obiettivo intergenerazionale per proteggere queste terre e, nel farlo, proteggere il modello di vita e culturale delle tribù, ridando loro vitalità", ha aggiunto. Come parte dell'accordo il terreno, prima dell'acquisto conosciuto come Andersonia West, sarà chiamato Tc'ih-Léh-Dûñ (pronunciato tsih-ih-LEY-duhn), che significa "" nella lingua Sinkyone. "Rinominare la proprietà Tc'ih-Léh-Dûñ fa sapere alla gente che quello è un; è un luogo per il nostro popolo nativo - afferma Crista Ray, un membro del consiglio Sinkyone -. Fa loro sapere che c'era una lingua e che c'era un popolo che viveva lì molto tempo fa". L'obiettivo del consiglio, ha spiegato poi il signor Rosales, è quello di collegare ed espandere le foreste di sequoie della zona, che sono ecologicamente e culturalmente collegate, per riparare "i componenti di unche è stato frammentato e che è stato" dalla colonizzazione.