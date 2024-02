La prima statua di una donna trans nuda porta con sé un messaggio di liberazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jade Guanaro Kuriki-Olivo (@puppiespuppiesjade)

È una riaffermazione dellanel tessuto urbano, essenziale in un’epoca in cui la rappresentazione delle persone, benché aumentata, non è ancora sufficiente. È questo che urla e denuncia lache l’artista trans, alias, ha installato negli Stati Uniti. Si tratta di una statua di bronzo che raffigura una donna trans,, e un’unica scritta sul piedistallo:. Non c’è dichiarazione più semplice, diretta, autentica: questa è una donna. Kuriki-Olivo ha affermato che le persone trans sono state storicamenteQuesta è “una scultura per le– ha scritto l’artista – una scultura per le, una scultura per le. Sono una donna. Non importa di quello che pensi”.aliasè nata nel 1989 ed nota principalmente per le sue opere concettuali di scultura, installazione e performance art. La sua arte mobilita oggetti e personaggi della cultura popolare, mettendo in discussione l'autorità di varie pratiche istituzionali nel campo medico, nell'università e nello spazio museale. La sua opera del 2017è stata la prima e unica opera di performance art ad essere acquisita dal Whitney Museum of American Art per la sua collezione permanente.