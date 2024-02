La startup Sofia aiuta le persone in difficoltà a vivere una vita il più normale possibile, a casa propria

L'obiettivo di Sofia pone al centro le persone

Il modello gestionale per evitare l'esclusione sociale

Invecchiare nella propria casa

Come partecipare al festival

Unainnovativa che si mette al fianco di ogni famiglia che abbia bisogno di supporto, per poter permettere aidi poterpropria il più a lungo possibile. E' questa Sofia o meglio 'e una delledel Premio Luce! Startup Inclusiva , che verrà assegnato il prossimo 21 ottobre, nel corso del terzo Festival del canale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.è quello di aiutare persone anziane, malati di demenza ed altre patologie degenerative, persone con disabilità e chiunque abbia bisogno di sostegno. E ilva proprio in questa direzione. E in che modo? Proponendo di potenziare la capacità di singoli e famiglie e fronteggiando i bisogni di cura e assistenza dei propri cari durante tutte le fasi della fragilità, inclusi i momenti dedicati alla prevenzione diretta del disagio. Il tutto mettendo le persone al centro. Il progetto infatti prova a consolidare una nuova forma di(associazione, liberi professionisti e ente pubblico) che ad oggi operano in modo non coordinato sul tema dell'assistenza e della psicoeducazione alle famiglie che assistono persone fragili, affette da deterioramento cognitivo al domicilio.L' invecchiamento della popolazione rappresenta una sfida per la sostenibilità delle comunità, in particolare per la dimensione sociale intesa "come capacità di garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento e socialità), distribuite in modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future". Ed è proprio su questo convincimento che si sviluppa ilche S.O.F.I.A. intende realizzare nel contesto dei servizi rivolti alla popolazione anziana e adulta.Alla luce di quanto detto sopra infatti, la startup propone un'offerta di servizio il più aderente possibile ai bisogni dell'utenza in un'ottica didei servizi alla persona. Questa è finalizzata ad adottare uno stile operativo atto a promuovere, valorizzare e sostenere attivamente le capacità di responsabilizzazione e di protagonismo degli utenti, delle famiglie e delle espressioni di utilità sociale che nascono all'interno della comunità locale, al fine diPertanto, il progetto si prefigge, mediante la figura deldi aiutare la famiglia a prendere coscienza delle tante possibilità di cura che possono provenire partendo dal basso, quindi dei bisogni effettivi del territorio, facendo rete intorno alla persona evitando, così, una potenziale esclusione sociale Per una persona con demenza muoversi tra le mura della propria casa può. Tuttavia, l'istituzionalizzazione del malato non è l'unica soluzione possibile. La piattaforma. Per questo la startup si impegna nel far nascere un percorso di assistenza domiciliare a 360°, per la creazione di un luogo sicuro che possa venire incontro alle esigenze della persona, supportandola nelle sue difficoltà. Grazie infatti alla collaborazione con diverse aziende specializzate nel settore, Sofia ha raccolto unache potete acquistare e ricevere comodamente a casa vostra. Per vedere il catalogo completo basterà soltanto andare sul loro sito.Vi ricordiamo che per partecipare all’imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 21 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell’evento: clicca qui.