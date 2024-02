L'appello di Malika, cacciata di casa perché ama una ragazza: "Fate come me, denunciate l'odio"

Quando mi hanno picchiata per il calcetto

La serratura cambiata

"Se mamma mi chiamasse, scoppierei a piangere"

"Penso che i miei genitori mi vogliano bene"

In un cassetto del comodino, la lettera a cui è affidato quel segreto che doveva essere rivelato:. Le lacrime offuscano la lettura, le mani tremano, il sangue ribolle nelle vene, le tempie scoppiano ed ecco la reazione, immediata, furibonda: uno tsunami di messaggi vocali su WhatsApp per scaraventare addosso alla figlia dolore e rabbia che, urla dopo urla, diventano minacce e offese., meglio una figlia drogata che lesbica. Sei uno schifo". Nessuna comprensione, apertura al dialogo o intenzione di accettare l’omosessualità della ragazza: "Non posso essere obbligata a farlo:ci ha detto la donna, che non riesce a conciliare il dovere della tutela con quello del rispetto e della libertà. È la storia di, di suae dell’intera, ben inserita nel tessuto sociale di, poche decine di chilometri da Firenze. La giovane, 22 anni, affida a carta e penna il suo amore per una ragazza, la madre non ha dubbi: la cosa è inaccettabile. E così Malika si ritrova fuori di casa, offesa, minacciata e senza la possibilità di prendere i propri oggetti personali. Malika denuncia tutto ai carabinieri e rende pubblica la sua storia per avere aiuto, ma anche per far sì che "non accada mai più".Prima dello scorso, Malika era finita in ospedale e il referto di quel soccorso è inserito negli atti del pubblico ministero. "Hanno scoperto che- racconta - :non sta bene per una signorina. Ti ritrovi con i lividi e con le gambe storte', mi hanno detto". Cosa sia successo durante quella litigata Malika lo lascia intendere:. Il presente, il passato, il futuro e i rapporti complicati con la famiglia: "Non sarò stata la figlia modello, ma ci sono sempre stata". Di riappacificazione non se ne parla. Malika non si aspettava una reazione tanto violenta:, anche quando ero fuori e non rispondevo a una sua telefonata mi trattava male: 'Vedi? È questa l’importanza che dai ai tuoi genitori?' Quando ho potuto, io ci sono sempre stata e loro sanno bene le difficoltà che abbiamo passato.Non sarò stata la, qualche cavolata con i miei amici l’ho fatta, qualche bicchiere in più l’ho bevuto, ma tutto qui. Come la maggior parte dei giovani. Per quanto possa avere sbagliato, io la mia adolescenza l’ho vissuta a pieno; talvolta rientravo tardi, ma tante altre stavo a casa. Non hanno mai recepito le mie attenzioni".La reazione della mamma, quindi, era prevedibile: per questo la lettera e non il vis à vis per rivelare il ‘segreto’, ma tra ‘prenderla male’ e minacciare e cacciare ce ne corre. Non è facileperché non è facile, per molti genitori, sentirlo fare. E non semprehanno il sopravvento. "Hanno cambiato la serratura di casa e quando sono andata insieme ai carabinieri per tentare di rientrare in possesso delle mie cose, lei ha guardato i militari e ha detto: “Io questa ragazza non la conosco”. Mi ha lasciata in mezzo alla strada senza nemmeno un paio di calzini di ricambio. Mi hanno disconosciuta come figlia". Ilsostiene di essere pentito per le frasi forti pronunciate e di aver provato a ‘far ragionare’ la sorella, ferito più daiche dell’omosessualità della ragazza, un fatto che la famiglia affronta come se fosse una lettera scarlatta. Ed è questo il messaggio che Malika e le centinaia di persone e le associazioni, vip comesportivi come, calciatrice della Nazionale azzurra politici comefino e persino il presidente del parlamento europeo stanno cercando di far passare: l’omosessualità è amore.Malika prova ad andare avanti, fra il lavoro, la fidanzata e quelle, che mi stanno facendo trovare un piatto caldo e mi fanno sentire l’amore che mi è mancato in questi tre mesi". Perché è l’assenza del sostegno della famiglia che devastano l’animo della ventiduenne. "Io quando capirò che mia figlia, se mai l’avrò, sta crescendo e sta cambiando sarò lì, in quel momento. È lì che una mamma deve esserci, che deve prenderti la mano e dire Stai amando, non sei sbagliato". Mentre le mani non smettono di raggomitolarsi una sull’altra, anche la rabbia di Malika fa il posto all’amore:Poi le chiederei: perché tutto questo?". Vorrebbe essere, e spera "in una vita fatta di cose semplici con le persone che amo e con una ventina di cani". E, qui, finalmente un sorriso dietro la mascherina. Gli occhi le si allungano per pochi secondi e cercano la fidanzata: "I suoi genitori sono persone intelligenti e umane: mi hanno accolto bene e hanno fatto tanto per me. Li ringrazio e, con loro, i miei amici, mia zia, mia cugina e la mia compagna per l’amore incondizionato che mi hanno dato in questi tre mesi".La vicenda ha messo in moto la macchina della solidarietà e acceso i riflettori sul tema delle discriminazioni che spesso preferiamo ignorare e che, ora, in parlamentoè oggetto di discussione. "Ci sono tanti ragazzi che stanno vivendo la mia stessa esperienza eInvece bisogna farlo:Certo, una legge non basta e non cambia le coscienze, "ma è un buon inizio. I bambini devono sapere che non è sbagliato amare persone dello stesso sesso, che non sono sbagliati né il colore della pelle né le difficoltà di un ragazzo a socializzare. Dobbiamo urlare che di sbagliato ci sono il bullismo, il razzismo, l’odio e il fomentare l’odio". Lei, facendo, non riesce a odiare: i tuoi genitori non ti amano?