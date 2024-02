Luce! Al festival anche Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

“Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi / Sopravvissuti anche alla fine della storia“

Ospiti d'eccezione al festival di Luce!

Biglietti quasi sold out, come partecipare

Il programma

Se l'avete cantata durante un viaggio in auto, bloccati nel traffico, sotto la doccia o anche solo nella vostra testa, significa che almeno una volta vi è capitato di sentire la canzone deiintitolata. La terza edizione del Festival di Luce!, in programma sabato 21 ottobre, a ingresso libero, nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, Firenze, è dedicata proprio a loro, a questi giovani che vogliono essere ed esserci, alle voci di chi sogna, di chi aspira a diventare qualcuno, alle loro istanze. Non senza più di un pensiero a quei giovani che vivono lontani dalla nostra democrazia e resistono all'assedio della guerra , per i quali i sogni e le aspirazioni sono più sbiaditi. E la citazione in apertura non è certo una scelta casuale.Tra gli ospiti più attesi c’è infatticantante e frontman della band bergamasca amatissima da ragazzi e ragazze, che si prepara a raccontare la sua visione del futuro e della società di oggi, attraverso anche la lente dei brani che molto spesso hanno proprio per protagoniste le generazioni più giovani. Con i loro linguaggi, i loro bisogni e le loro battaglie e le loro speranze.Ma non mancano, nel ricco programma della giornata, altri grandi nomi che avevamo già annunciato, ma che vale la pena ricordare. Tra tutti:(La fisica che ci piace),il minsitro dell’Istruzione, e immancabili i membri del Comitato Scientifico. Ma le sorprese, lo avevamo detto, non sono finite. È notizia dell'ultima ora, infatti, che sarà dei nostri anche un cantautore italiano molto amato dal grande pubblico. Stiamo parlando diche salirà (salirà) sul palco del Festival per parlare dei e con i giovani, di impegno sociale, di cosa significa oggi essere impegnati e com'è cambiato negli anni.Ospite anche lo scrittore e drammaturgo, volto noto della critica televisiva (e non solo),E poi ancora docenti, politici, artisti, imprenditori ed attivisti che parleranno di diritti, sostenibilità, lavoro, disabilità, ambiente, economia e inclusione, con il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.L’edizione 2023 è ormai alle porte ed, online sono disponibili gli ultimi biglietti (gratuiti) per il pomeriggio. Per assicurarveli basta iscrivervi all'eventoAlle 10 cominceranno ad alternarsi sul palco il ministro Giuseppe Valditara, Giuliano Amato, Vincenzo Schettini, Dario Nardella, Donatella Sciuto, Sabina Nuti, Ernesto Pellecchia, Francesco Paolo Salzano, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e Stefano Massini. Nel pomeriggio, dalle 14.15, Drusilla Foer, Alec Ross, Alberto Dalmasso, Nina Zilli, Daniele Silvestri, le testimonial Mundys Vanessa Benelli Mosell e Valentina Parisse, il sindaco Dario Nardella, il presidente della regione Eugenio Giani, Anna Loretoni, Sara Gay, Salvatore Amato, Luisa Bagnoli, Ivan Cotroneo, Claudia Segre, Luca Trapanese, Francesca Vecchioni, Lidia Carew, Eleonora Santoro, Pier Francesco Bernacchi e Riccardo Zanotti. E a questa già lunga lista di ospiti potrebbero ancora aggiungersi altri importanti nomi. A dialogare con loro la direttrice Agnese Pini, i vicedirettori e le firme di punta di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno: Luigi Caroppo, Piero Fachin, Raffaele Marmo, Armando Stella e Valerio Baroncini. La Festa di Luce!, organizzata in collaborazione con la Regione Toscana, il Comune di Firenze, Unicredit, Eni, Mundys, Sace, Rekeep e la Fondazione Collodi, sarà condotta da Monica Peruzzi e Max Andreetta.