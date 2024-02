Marco Annoni, fra scienza ed etica: "Grande opportunità per la salute e per l'ambiente. Ma prezzi ancora troppo alti e attenzione ai brevetti"

Cosa pensa della carne cosiddetta ‘sintetica’ o ‘in vitro’?

Quali sono i vantaggi della carne sintetica?

E quali sono?

Cioè?

Qualcuno dice che chiamarla carne sia una presa in giro.

Questa come tecnologie simili che vanno ad interagire con il Dna, apre scenari enormi dal punto di vista dell’etica e della bioetica. Come si risolve la questione? Possiamo stare tranquilli?

lavora al Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed è responsabile deldella"Penso sia una, che vada. E’ una grande opportunità perché oggi ildella carne che viene consumata nei paesi sviluppati come il nostro deriva da. E questa modalità di produzione della carne noi oggi sappiamo che ha degli: per le emissioni, per il benessere animale, perché gli animali crescono e vivono in condizioni di sofferenza per tutta la loro esistenza, e poi per la salute pubblica. Non è un caso che tutte leo le emergenze sanitarie maggiori degli ultimi anni, in qualche modo, hanno riguardato anche la questione degli"."Grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate si può immaginare una produzione di carne o di alimenti di origine animale cheper quanto riguarda ladegli animali, almeno in teoria, e che permette di utilizzarerispetto a quelle che vengono utilizzate oggi per produrre carne negli allevamenti intensivi. A partire dall’, fino al consumo die di. La carne sintetica inoltre promette di essere molto più sicura dal punto di vista della. Quindi le prospettive sono ideali. Però ci sono questioni che bisogna considerare quando si parla di sviluppo di queste tecnologie"."La prima riguarda il fatto che attualmente per produrre questo tipo di cibi si utilizzano ancora sostanze di derivazione, soprattutto il siero fetale bovino, e questo richiede di fatto ancora l’. I prodotti oggi non sono del tutto cruelty free dunque. Il secondo problema gigantesco è quello dell’"."Noi oggi sappiamo che è possibile produrre la carne sintetica, e ci sonoche stanno lavorando per produrre diversi tipi di carne. Abbiamo la carneappunto, ma anche iled altri prodotti che hanno a che fare con gli animali. Ma oggi esistono significative, proprio a livello di ingegneria, e che si frappongono alla possibilità di produrredi carne coltivate ine che questa carne abbia un, o, almeno, tanto basso da poter competere con la carne ottenuta dagli allevamenti intensivi. Secondo studi recenti questo in realtà non è ancora possibile. Cioè lasi può già fare ma. E dunque molto probabilmente non sarà qualcosa che andrà, almeno sul breve periodo, a rimpiazzare i prodotti tradizionali che possiamo consumare oggi se scegliamo di farlo, ma sarà un prodotto destinato ad una nicchia di consumatoridisposti a, o per avere un prodotto, o con minor, oppure, infine, per provare una nuova esperienza culinaria. Ultimo punto i. Il giudizio su questo tipo di tecnologia, come tutte le innovazioni, dipende anche da chi ne ha la proprietà e dunque il controllo. Quindi benissimo lo sviluppo della ricerca su prodotti di questo tipo, ma bisogna tenere anche un occhio di attenzione a come possono essere condivisi i benefici di questa innovazione"."Non sono d’accordo. Perché se si scandaglia a livello di Dna, ad esempio, è costituita da, quindi fattualmente è carne. Naturalmente queste tecnologie cambiano la definizione di cos’è la carne. Per cui, i detrattori, ce l’hanno. Perché fino all’arrivo di questa tecnologia, la carne era qualcosa che si poteva ottenere solo attraverso l’allevamento di animali destinati poi alla macellazione. Oggi questo non è più l’unico modo con cui la carne si possa ottenere. Quindi secondo me, al contrario, bisognerebbe. Magari qualificandola: ‘’, ‘in laboratorio o ‘agricoltura cellulare’, queste potrebbero essere le definizioni specifiche, a seconda delle preferenze, per distinguerla dalla carne prodotta in allevamento"."Diciamo che possiamo stare tranquilli se c’è una supervisione di tiposulla ricerca di questi prodotti e sul loro eventuale arrivo suldel consumo. In generale, io ritengo che possiamo stare abbastanza tranquilli: i prodotti che arrivano sul mercato in Ue, anche con queste modalità, devono comunque rispettare le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza di tutti gli altri prodotti simili. Quindi da questo punto di vista non ho grandi preoccupazioni. Quello che mi preoccupa di più, come accennavo prima, è la questione della, perché oggi tra le prime a finanziare le nuove start up, sono proprio le grandi industrie che finanziano allo stesso tempo gli allevamenti intensivi, perché consapevoli che prodotti del genere, per motivi ambientali, etici, o di salute, diventerannose non prevalenti nelle abitudini dei consumatori. Per cui è bene stare attenti e vigilare".