Nessuno è escluso dalla bellezza: un viaggio fotografico che sfida gli stereotipi sulla disabilità

"La differenza è la ricchezza. Nessuno è escluso agli occhi di chi sa guardare"

Sono idi "Nessuno escluso", progetto artistico del pluripremiato fotografo che, dopo l’incontro nel 2009 con Nicola Barchet, papà di Ambra nata con la sindrome di Down, ha voluto". Un viaggio intorno al mondo, in paesi molto diversi, incontrando migliaia di persone, che in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani si è tradotto nel volume uscito il 15 gennaio per Contrasto. E in una mostra itinerante che, dopo il debutto nel 2018 al Palais des nations di Ginevra, farà tappa a Palazzo Merulana. Ero appena tornato dal Sahara Occidentale quando ho cominciato a indagare il tema della disabilità. Mi sono accorto che non solo non esisteva molto a riguardo, ma che uno dei problemi maggiori erano i preconcetti - prosegue - ., ildella popolazione mondiale., come invece spesso li dipingiamo, ma tutti soffrono egualmente gli stereotipi. Ho capito allora che il modo migliore per raccontarli era fare un passo indietro, lasciarli liberi di scegliere come mostrarsi".Ne è nata una- curatissimi, in pellicola e sviluppati a mano - in cui la disabilità c’è, si vede, ma non è il primo elemento. Chiedendo aiuto alle associazioni locali, Tasso è partito dall’, dove, dice, "sono molte le storie di inclusione", e guidando "anche per 6 mila chilometri di iurta in iurta in Mongolia" è arrivato fino al, dove ha incontrato "Manase, che con la sua disabilità è diventato leader della sua comunità di Masai".Anche la, sulla scia di una guerra che ha lasciato molti segni, è ancora una realtà difficile. "Oggi - riflette il fotografo - posso dire che la percezione della disabilità è simile in tutto il mondo. Si tende sempre a finire un po’ indietro agli altri, ancora peggio se si è donna. Parallelamente, però, sono stato sorpreso come. Ho incontrato mamme che ci dicevano: "è solo un bambino vivace". Segno che spesso. Oppure, ancora in Mongolia, nei villaggi erano state create le condizioni perché i disabili fossero pienamente inseriti nel sistema di sussistenza familiare. In Africa sono molti i disabili fisici diventati sciamani". "Alla fine del viaggio diventa lampante come- conclude Tasso - . E una società capace di includere tutti i suoi membri, con le loro molte diversità, è sicuramente una società migliore". D’altronde, come si legge nel suo libro, "".