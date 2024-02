Nidificazione in corso, rinviata di alcuni mesi la costruzione di un centro commerciale

La costruzione di unè stataa Livorno in attesa che fosselada parte di esemplari di alcune specie di uccelli che avevano preso "alloggio" negli edifici che avrebbero dovuto essere demoliti. Lo annuncia con soddisfazione, delegata e consigliera nazionale di Lipu (Lega italiana protezione uccelli), segnalando il caso avvenuto in località Scopaia, alla periferia della città toscana dove la scorsa primavera gl ornitologi rilevarono nel capannone dismesso "dimore" di(piccolo rapace diurno, chiamato anche falchetto, nelladi Luca Avanzini),e alcune coppie del parente, oltre ad alcuni individui die di. Leggi nazionali (157/92) e regionali (30/2015) proteggono queste specie ed i relativi nidi e habitat di riproduzione. Per tutta la primavera la Lipu ha monitorato il sito: il 25 giugno scorso venne accertato che la nidificazione del gheppio era andata a buon fine, con l’osservazione die diche si posavano anche sui palazzi limitrofi di Via Irlanda. La Lipu ha scritto alla(Labro Invest) e ai(Ing. Roberto Canessa di C.e.c. srl), ringraziandoli per la "sensibilità dimostrata verso la natura, la fauna selvatica e la biodiversità". Del comportamento sono stati informati anche gli enti interessati. A settembre, stagione di inizio di migrazioni verso climi più temperati il periodo della nidificazione si può considerare terminato: eseguire lavori di edilizia è per questorispetto alle "presenze ornitiche". Lipu informa che l'operazione rientra nel capitolo “”, con al progettazione rispettosa degli aspetti ecologici fra cui la biodiversità, "capitale naturale che offre servizi ecosistemici, che avvantaggiano salute e benessere psico-fisico". Il caso della Scopaia sarà illustrato in un convegno online sul verde urbano, il 12 novembre prossimo.