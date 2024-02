Niente donne, niente convegni e ogni qualifica al femminile: il decalogo dell'Università di Torino per la parità di genere

Appendino: "I bimbi mi chiedono dov'è il sindaco"

"Donne tollerate nella quota del 30%"

Prima in Italia, l’ha presentato le sueper promuovere un adeguato equilibrio fra i generi, partendo proprio dagliche partecipano ai convegni nella sua accademia. Un, presentato l’11 giugno alla Cavallerizza di Torino, in cui l’ateneo esorta i suoi comitati organizzativi ad avere nei rispettivi eventi una lista di interventi che garantisca la presenza di almeno. E“se questo è coinvolto unicamente neio in ruoli di”. Un invito a utilizzare nelleunla presenza delle donne. Un'esortazione a sottolineare criticamente gli stereotipi, durante gli interventi, prevedendo la possibilità per dipartimenti, scuole e corsi di laurea didal concedere il propriose l’evento non garantisce un adeguato equilibrio fra i generi. “Delle linee guida”, specificaconsigliera di fiducia di Ateneo, “che non sono vincolanti, cheper chi non le rispetta, ma che serviranno almeno a far sentire in posizione scomoda chi non si adeguerà. L’università, ma offre opportunità per riflettere”. Anche se, specifica il rettore: “L’intenzione è dare a ogni dipartimento un referente o un vicedirettore che possa monitorare”.A fare gli onori di casa per la presentazione delle “Linee guida” è la sindaca di Torino,, che in diretta streaming avvalora la necessità di quest’iniziativa con un aneddoto personale: “Spesso quando accolgodelle scuole a Palazzo civico, prima mi salutano, poi”, prova a ironizzare. “Questo significa aver abituato le nuove generazioni a un mondo in cui non ci sono donne a ricoprire alcuni ruoli e non va bene, perché unase è rappresentata in tutte le sue forme e identità”. Un problema che trova conferma nelle osservazioni scientifiche realizzate dal centro interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne di Genere (), come spiega la sua presidentein copertina) : “Laa UniTo, in una percentuale del, ma la presenza femminile degrada mano a mano che si sale nella gerarchia accademica: se guardiamo aile donne sono infatti soltanto il. Un dato simile al resto d’Italia, che si ferma al. Questo significa che perdiamo percentuali di competenze scientifiche e culturali di cui il genere femminile è portatrice nel corso di carriera”. E continua: “Le linee guida sono importanti perché sono un modo per rendere visibili donne e uomini in contesti in cui non siamo abituati a vederli. Bisogna, che derivano da fattori sociali e culturali e l’Università di Torino con questa iniziativa vuole stimolare un cambiamento culturale, partendo dalla sua organizzazione. Speriamo di poter condividere queste riflessioni anche con gli altri atenei italiani”.“In Italia ci sono. Utilizziamo queste linee guida per avere schemi di giudizio creativi”, commenta ancora Bigotti. “Guardando ai numeri della partecipazione femminile in tutti i grandi organismi, nei parlamenti occidentali o nelle società partecipate, ci si accorge che ildi donne. Non dobbiamo accomodarci su questo dato, considerando raggiunto il risultato quando la presenza delle donne è assicurata in un numero che, in fondo, è consentito. Chiediamoci cosa succederebbedelle presenze, come reggerebbe il sistema? Queste linee guida offrono delle lenti per una possibile lettura differente”. l