"Non basta curare, occorre anche prendersi cura": l'Istituto Serafico potenzia le strutture destinate alle persone con disabilità

Anestesia totale per un prelievo di sangue

Barriere architettoniche nelle strutture sanitarie

"Curare non basta"

Si intitola ““ la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dall’. «L’obiettivo – spiega la presidente– è il potenziamento degli ambulatori specialistici pensati e organizzati a misura delle persone con disabilità. Un progetto di fondamentale importanza, che non solo permetterà di accogliere un numero maggiore diprovenienti, ma che consentirà altresì alle famiglie di trovare all’interno di un unico luogo di cura, senza dover faticosamente».Se le lunghe ore di attesa in un pronto soccorso, il timore causato da un esame invasivo e le difficoltà della degenza in ospedale rappresentano esperienze che ciascuno di noi può vivere con un certo disagio, per chi convive condiventano insostenibili. "Basti dire – spiega Di Maolo – che per un autistico ad esempio anche unapossono diventare impossibili. Nei casi di gravi disabilità addirittura si può arrivare a ricorrere a un’per effettuare anche un semplice. Noi del Serafico, i nostri, sappiamo bene che la vita delle persone disabili e delle loro famiglie è in ogni azione quotidiana più complicata rispetto a quella degli altri, anche se non dovrebbe essere così. Quando si parla di accessibilità alle cure, in particolare, il nostrorisultarispetto alle reali esigenze delle persone con disabilità, costrette a fare i conti con le difficoltà imposte da un percorso ad ostacoli. Per oltre(84,7%), infatti, le risposte fornite dal Ssn alle persone con disabilità risultanoe ben(49,8%) evidenziano che nelle strutture ospedaliere a cui si sono rivolte non erano previstiper gestire i bisogni specifici dei pazienti disabili (solo il 13,6% ha dichiarato che erano previsti). Inoltre, più di 1 persona su 3 ha dichiarato di aver incontrato barriere architettoniche all’interno delle strutture sanitarie (37,6%), proprio in quei luoghi che dovrebbero accoglierle e curarle".È quanto è emerso dall’Indagine sull’accessibilità alle cure per le persone con disabilità condotta dall'Istituto Serafico al fine di accendere i riflettori su quanto sia complesso per le persone più fragili e le loro famiglie affrontare la quotidianità all’interno di una struttura ospedaliera. "Diventa quindi necessario. Indagine che conferma – sottolinea ancora Francesca Di Maolo – quanto messo in luce anche dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane, secondo il quale soltanto nel 36% delle strutture ospedaliere è previsto une che evidenzia inoltre lae diper relazionarsi con pazienti dai bisogni speciali. La disabilità e la disabilità complessa sono, in Italia sonole persone disabili, ildella popolazione complessiva, tuttavia il nostro Servizio sanitario nazionale, per una serie di motivi non riesce ancora a fornire risposte adeguate alle esigenze speciali e ai bisogni di salute delle persone più fragili".Qui, entra in gioco l'Istituto Serafico di Assisi. "Il nostro lavoro - conclude Di Maolo - è da sempre ispirato dalla volontà di, in una visione attenta alla persona e a tutte le dimensioni del suo essere e, quindi, anche a rendere i servizi ambulatoriali per persone con disabilità sempre più adatti al loro stato di salute". Ildell’Istituto Serafico, sostenuto da “Non facciamo miracoli”, si configura come l’avvio di un progetto più ampio, che ha l’obiettivo di creare una rete per garantire i’accessibilità alle cure alle persone con disabilità. E fare del Serafico un modello da seguire in tutto il Paese.