Non solo Madonne, ma anche regine, matrone e contadine: nei dipinti la mamma è sempre un capolavoro

Non solo madonne, preziose e spesso distanti, ma anche donne vere, con la loro forza e la loro semplicità. Gli artisti hanno sempre celebrato la maternità, con sfumature e sensibilità differenti a seconda dei secoli. E nel giorno della festa della mamma, Luce! partecipa alla ricorrenza con un omaggio in pittura., direttore delle Gallerie degli Uffizi ha scelto per noi quattro opere di epoca diversa, una con soggetto religioso, le altre con soggetto laico e che alludono a contesti socialmente diversi fra loro, accompagnandoci in questo piccolo, quello delle madri per i loro figli.La prima opera che incontriamo èdi, dalla Galleria degli Uffizi (1506 circa) “E’ una scena di grande dolcezza - spiega Eike Schmidt - Fra le cose che colpiscono ci sono i, Gesù e San Giovannino, con la Vergine che posa una mano proprio sulla spalla di quest’ultimo, il cugino, proteggendolo e alludendo all’. E’ un quadro, ma è anche un condensato di teologia e spiritualità. Gesù, come fanno spesso fanno i bambini, sale su un piede della mamma, che in questo caso è a cercare protezione del suo martirio. Mentre il, nell’iconografia cristiana sappiamo essere uno degli uccelli simbolo della crocifissione, perché cercò disul capo di Gesù ma si ferì e per questo ebbe un ciuffo di”.Sempre dagli Uffizi ecco il ritratto di “”, di, 1545, olio su tavola. “Qui abbiamo un ritratto molto più formale, ufficiale, di Stato - prosegue il direttore delle Gallerie degli Uffizi - Ma è evidente l’orgoglio di questa mamma-duchessa per il suo bambino. Nonostante la posa, qui ieratica, Eleonora fu una mamma affettuosa per tutti i suoi otto figli”.Scavalchiamo il tempo e andiamo alla fine dell’Ottocento con “” (1881), di Niccolò Cannicci, un olio su tela, della Galleria d’arte moderna di, Firenze. “Abbiamo tre figure - spiega Schmidt - Potrebbero essere una, unae una, che compongono l’immagine di una famiglia, di una piccola comunità, dove persino gli animali, delle anatre, contribuiscono a creare l’atmosfera di uncontadina. Anche qui tutto si gioca sugli sguardi: lasorride al bambino, o bambina, in braccio e la ragazza, forse sorella maggiore forse, che posa gli occhi sul piccolo. Lui comunque è il centro di tutta la composizione ed è la dimostrazione di come nell’Ottocento si fosse iniziato a celebrare la scoperta dell’e tutelare nelle età dell’uomo”.Ancora diversa l’atmosfera di “” di Armando Spadini, datato 1919-1920 circa, olio su tela, sempre dalla Collezione della Galleria d’Arte Moderna d: “Questo dipinto è come una foto che cattura un momento non solo di tenerezza ma proprio di intimità fra madre e figlia nel loro ambiente domestico - conclude il direttore delle Gallerie - L’attenzione è concentrata sull’aspetto psicologico, dove è la, toccandole la collana e forse è lei chela mamma, o le chiede un, chissà. In ogni caso il contesto ci svela il valore del legame e del rapporto madre figlia oltre l’infanzia, nell’incamminarsi verso l’età adulta”.Eike Schmidt si congeda: “Auguri a tutte le mamme”.