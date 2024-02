Orsi polari minacciati dal surriscaldamento: la certezza della scienza

La dipendenza dal ghiaccio

Quando il ghiaccio si scioglie , gli orsi polari sono costretti a spostarsi sulla terraferma, dove si trovano a fare i conti con l'assenza di cibo e devono sopravvivere grazie alle riserve di grasso accumulate in precedenza.

Il legame tra inquinamento e tasso di sopravvivenza

secondo lo studio pubblicato giovedì sulla rivista Science,

hanno anche scoperto quanto questo influisca sui tassi di sopravvivenza della specie in alcune popolazioni.

Orsi polari: una specie minacciata

a causa del riscaldamento climatico provocato dall'attività dell'uomo, ai sensi della legge statunitense sulle specie a rischio di estinzione (ESA).

L'impatto delle emissioni

Cecilia Bitz, coautrice dello studio e docente di scienze atmosferiche presso l'Università di Washington

nella nota stampa.

Applicazioni per altre specie

In un pionieristico studio, gli scienziati affermano di aver trovato per la prima volta undi gas serra provocate dall'uomo e i tassi di riproduzione e. Un passo avanti importantissimo per superare gli ostacoli riguardo. Secondo l'organizzazione per la conservazione degli animali Polar Bears International , gli orsi polari vivono in 19 gruppi sparsi in tutto l'Artico, che vanno dal Canada agli Stati Uniti, dalla Russia alla Groenlandia e alla Norvegia.Steven Amstrup, scienziato capo emerito di PBI e coautore dello studio, spiega che queste popolazioni vivono in condizioni diverse, ma, per trovare le loro prede principali, due specie di foche.I cambiamenti climatici causati dall'attività umana stanno accelerando la perdita di ghiaccio marino, dando agli esemplari di orso polare meno tempo per nutrirsi e accumulare le riserve di grasso, costringendoli al contempo a rimanere un. Questo porta, in ultima analisi, a un drastico calo della loro popolazione.Ricercatori di Polar Bears International, dell'Università di Washington e dell'Università del Wyoming hanno accertato il legame tra il numero di giorni che una popolazione di orsi polari deve sopportare senza mangiare e la quantità di inquinamento che provoca il surriscaldamento globale. Inoltre,Nel 2008 gli orsi polari sono stati inseriti nellaAll'epoca, però, il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti aveva dichiarato che, non essendo la minaccia per una particolare popolazione di animali direttamente, le agenzie federali non erano tenute a considerare il fattore inquinamento quando approvavano i progetti. Secondo gli scienziati, invece, la nuova ricerca fornisce la prova di questo effettivo legame diretto.I ricercatori hanno esaminato le sottopopolazioni che hanno vissuto almeno 10 anni in cui si sono verificate stagioni prive di ghiaccio,- quando sono state rese disponibili per la prima volta le immagini satellitari del ghiaccio marino -. In questo modo hanno scoperto che il numero di giorni in cui gli orsi polari sono stati costretti a rimanere senza cibo è aumentato con l'aumentare delle emissioni di gas serra. Ad esempio, nel 1979 gli orsi polari del Mar Chukchi, nell'Oceano Artico, sono stati costretti a rimanere senza cibo per circa. Nel 2020 il numero di giorni di digiuno è salito a. Le comunità nelle aree in cui le calotte glaciali si sciolgono completamente durante l'estate - come la Baia di Hudson - hanno registrato un aumento più lento dei giorni di assenza di nutrimento, rispetto ai gruppi che vivono nelle aree in cui le calotte glaciali permangono nei mesi estivi, come nel Mare di Beaufort meridionale.Uno studio del 2020, a cui ha partecipato Steven Amstrup, ha rilevato che il numero di giorni in cui un orso può sopravvivere senza cibo varia a seconda della regione e delle condizioni dell'animale, ma più sono lunghi i periodi senza ghiaccio, più ripido è ile nella sopravvivenza. "Quando il memorandum (del Dipartimento degli Interni) è stato scritto nel 2008, non potevamo dire come le emissioni di gas serra corrispondessero a un declino delle popolazioni di orsi polari. Ma nel giro di pochi anni siamo riusciti a metterle in relazione diretta con il riscaldamento del Pianeta e successivamente anche con la perdita di ghiaccio marino artico", ha conclusoKirsten Zickfeld, professore di scienze climatiche presso la Simon Fraser University in Canada, ha affermato che la nuova ricerca mostra un importante passo avanti in ciò che è possibile fare quando si tratta di dimostrare gli effetti del cambiamento climatico "Le ricerche precedenti mostravano che più anidride carbonica produciamo dalle nostre attività umane, più il clima cambia. Lo studio di Amstrup e Bitz porta avanti questa idea dimostrando che questo legame diretto si applica anche nell'", ha spiegato Zickfeld. "Hanno scoperto che se produciamo più CO2 questo influisce direttamente suldi orso polare. Questa scoperta ci permette di collegare il declino delle popolazioni di questi esemplari alle singole fonti di emissioni di carbonio". Per questo spera che il report possa essere usato come modello per far sì che anche altre specie colpite dal cambiamento climatico causato dall'uomo siano protette dall'ESA.