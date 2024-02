Perché censurare la bellezza di Jessica Rabbit? Ognuno (e ognuna) sia libero di essere ciò che è e che vuole

Che noia, la mangiauomini

Talebanismo surrogato

Per decenni è stata l’immagine stessa dellaper come è percepita dall’. Con quelle forme, lachioma a ricordare- altro ‘ideale’ femminile che resiste alla corruzione del tempo- il vestitinoche (quasi) nulla lascia all’immaginazione, le ciglia, lo sguardo, la statuarietà della silhouette. Un inno alla bellezza femminile, si sarebbe detto.. Dainvece il destino dipotrebbe cambiare. E in qualche modo sta già cambiando, visto che, come riporta Repubblica, “nel parco giochi di Anaheim, Jessica Rabbitraffigurata come una donna dallae con un sovvertimento o meglio un omologazione dei ruoli e dell’estetica, “indosserà un, tipico indumento degli investigatori privati che la renderà anche in questo allo stesso livello di(l’investigatore protagonista della pellicola di Robert Zemeckis, prodotta da Steven Spielberg”.Le forme di Jessica sono ritenute evidentemente troppo, troppo, troppo corrispondenti ad una ‘certa’ immagine della donna: bombamangiauomini, che calamita consapevolmente le attenzioni dei ‘maschi’. Un eden dell’ormone che sta sulla pellicola come terrena incarnazione di una categoria dello spirito, quella del sex symbol per eccellenza. E’ undi vedere la donna? D’accordo. Ed è noto che i canoni estetici mutano col tempo. Lo stesso ideale di bellezza femminile si è evoluto nei secoli e nei decenni, come le foto delle nostre mamme e delle nostre nonne testimoniano. Ma siamo proprio sicuri che cancellando la femminilità nelle sue forme, anche somatiche, più evidenti, si raggiunga l‘? Siamo certi che raffigurando donne tendenzialmente androgine e ponendole al centro dell’immaginario comune non ci rendiamo artefici della stessache vogliamo combattere, imponendo undi femminilità? Alterando la realtà e costringendola in forme e modi che sono comunque espressione di un pensiero ‘’? L’interrogativo è lecito. Dietro Jessica, infatti, accanto a lei, ci sono tante donne, tante ragazze, che conci, o che le: perché farle sentireVeicolo di corruzione morale? Stimolo dei comportamenti più abietti?dunque una, che dovrebbe essere vissuta con la massima libertà.Non si rischia che dietro gesti del genere, magari partoriti (…) con le migliori intenzioni, non si celi poi la strada per un, e dunque anche più infido, che, dall’alto delle più nobili intenzioni, riporta la femminilità nell’ambito della costrizione, anche fisica? E’ un tema su sui è necessario riflettere. Ed è giusto farlo ora, prima che sia troppo tardi. Piuttosto che mettere l’impermeabile a Jessica, castigandola e mortificandola perché troppo ‘femminile’, non dovremmo creare, con Jessica ed insieme a lei, le condizioni per un mondo in cuiessere senza essere oggetto di dileggio, o peggio di violenza, ma anche senza dover pensare di conformare il resto dell’umanità a se stesso/a? Senza doversi ‘coprire’ per non dare scandalo? Il conformismo è l’. Che siano culturali è anche peggio.