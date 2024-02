Premio Wolf per la fisica alla scienziata Anne L'Huillier: prima donna a vincerlo dopo 44 anni

Il Premio Wolf

Chi è Anne L'Huillier

vince iledizione 2022. La scienziata, nata nel 1958 a Parigi, lavora all'Università di Lund, in Svezia, ed è laad aggiudicarselo. L'Huillier condivide il riconoscimento con Paul Corkum e Ferenc Krausz "per il lavoro pionieristico e innovativo nel campo dellae dellae per aver dimostrato l'imaging con risoluzione temporale del movimento degli elettroni in atomi, molecole e solidi" si legge nella nota ufficiale. Che prosegue: "Ognuno di loro ha dato contributi cruciali, sia allo sviluppo tecnico della fisica degli attosecondi che alla sua applicazione agli studi di fisica fondamentale". A renderlo noto è l', di cui Anne L'Huillier è Socio Straniero. Un annuncio che arriva con qualche ora di anticipo sulla, che cade domani, 11 febbraio. Istituita dalle Nazioni Unita nel dicembre 2015 al fine di riconoscere il ruolo fondamentale che le donne svolgono nel campo della scienza e della tecnologia, questa giornata costituisce un’opportunità per promuovere nei loro confronti pieno ed equo accesso e partecipazione agli ambiti scientifici. Tanto che, quest'anno, saranno tre parole chiave a costituire i pilastri di questa celebrazione:Il premio Wolf è un riconoscimento attribuito annualmente dalla Fondazione Wolf a personalità che si sono distinte per il proprio contributo all’. Le discipline per il quale viene assegnato sono sei: Agricoltura, Chimica, Fisica, Matematica, Medicina e Arti. Il Wolf Prize per la Fisica viene assegnato dalin Israele e la prima persona a vincerlo fu una donna, la scienziata sino-americana, "per le sue esplorazioni dell'interazione debole, aiutando a stabilire la forma precisa e la non conservazione della parità per questa forza naturale".Insieme a quello per la chimica sono spesso considerati i secondi premi più prestigiosi in quei campi, dopo il Premio Nobel, di cui spesso identificano i futuri vincitori: dai 26 premi assegnati tra il 1978 e il 2010, quattordici scienziati hanno vinto il Nobel, cinque di questi nell'anno successivo. Tra questi anche l'italiano, che nel 2021 si è aggiudicato il Wolf Prize per la Fisica “per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi” ed è stato poi insignito del Premio Nobel nella stessa disciplina.Anne L'Huillier, è unache opera nel campo della Fisica presso l’. È membro dellae membro straniero della National Academy of Sciences (USA) e dell'Austrian Academy of Sciences, oltre che Socio Straniero dell'Accademia nazionale dei Lincei.all'Università di Lund, che si occupa dell'interazione tra impulsi laser brevi e intensi e gli atomi. Da bambina, è stata ispirata dall', la prima missione con equipaggio a sbarcare sulla Luna, nel 1969. È stata anche influenzata da, che era un professore di ingegneria elettrica che lavorava sulle comunicazioni radio. Il risultato fu un grande entusiasmo per la scienza e la tecnologia, che più tardi la rese leader nella fisica sperimentale degli attosecondi. L'Huillier ha ottenuto un doppio master in fisica teorica e matematica e poi è passata alla fisica sperimentale per completare un dottorato nel 1986, all'Université Paris VI. È stata poi impiegata come ricercatrice permanente, dal 1986 al 1993, presso il Centro di Ricerche Nucleari di Saclay (Francia). Nel 1994 si è trasferita presso l’Università di Lund con la posizione di lecturer e quindi, dal 1997, di Professore. Nel 2004 è stata eletta membro dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Guida un gruppo di ricerca nel campo della, campo in cui impulsi laser della durata di alcune decine di attosecondi (1 as = 10-18 s) sono usati per studiare, in tempo reale, il movimento di elettroni in atomi, molecole o solidi con lo scopo di comprendere a livello fondamentale i processi elettronici coinvolti, ad esempio, nelle reazioni chimiche. Nel 2003 lei e il suo team hanno battuto ilcon il più piccolo impulso laser di 170 attosecondi. Anne L'Huillier è stata membro del, nel 2011 ha ricevuto il Premio L'Oréal dell'UNESCO, due anni dopo le sono stati conferiti invece il Carl-Zeiss Research Award, la Medaglia Blaise Pascal e una Laurea Honoris Causa presso l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC) di Parigi. Nel 2019, poi, le è stato assegnato il Premio per gli aspetti fondamentali dell'elettronica e dell'ottica quantistica, indetto dalla European Physical Society e nel 2021 L'Huillier ha ricevuto l' Optical Society of America Max Born Award.